Ще одна європейська країна вирішила домагатися церковної автокефалії

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Влада Чорногорії вимагатимуть відновлення Чорногорської православної церкви.

Про це в одному з телеінтерв'ю повідомив президент країни Міло Джуканович. За його словами, Сербська православна церква негативно впливає на незалежність Чорногорії, інформують Економічні новини.

У зв'язку з впливом Сербської православної церкви на народ, президент Чорногорії заявив про необхідність відновлення автокефалії Чорногорської церкви. Джуканович додав, що держава буде цьому сприяти, а також візьме на себе всю відповідальність.

На даний момент Сербська православна церква є в Чорногорії панівною. Вона займає 6 місце в диптиху помісних церков, що належать Константинопольському патріархату, а також 7 місце – в списку РПЦ. Додамо також, що ця церква відмовлялася визнавати канонічність Православної церкви України.

Чорногорська православна церква позбавлена канонічного статусу. Автокефальної ця релігійна організація проголосила себе давно – в 1993 році. Протягом довгих років вона бореться за своє визнання. Відзначимо, що Чорногорська церква складалася в євхаристійних відносинах з УПЦ КП.

Нагадаємо, що в Україні 15 грудня було оголошено про появу єдиної Православної церкви України. Її головою став митрополит Єпіфаній.