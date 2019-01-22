Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2"

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Німецький інститут Forsa провів опитування. З'ясувалося, що багато німців виступають за те, щоб завершилося будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Німецькі ЗМІ повідомляють, що більше 65% опитаних німців, вважають, що небезпеки газопровід "Північний потік-2" не несе, інформують Економічні новини.

Відзначимо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що цей проект зробить Німеччину залежною від Російської Федерації. Додамо, що 90% учасників опитування впевнені, що такими гучними заявами Трамп хоче змусити Німеччину купувати їх газ за зниженою ціною.

Згідно з даними опитування, 73% підтримують ідею будівництва проекту, 16% впевнені, що вони можуть і впорається і без нього.

Решта опитаних висловилися про те, що газопровід "Північний потік-2" несе загрозу Європі. Раніше стало відомо, що в Росії заявили, що газопроводу "Північний потік-2" готовий на 20 відсотків.