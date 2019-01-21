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У Росії американцеві відмовили у можливості відвідування брата у в’язниці

Головна » Останні новини » Новини світу » У Росії американцеві відмовили у можливості відвідування брата у в'язниці
 
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Девід Уілан, брат американця, затриманого у Москві за звинуваченням у шпигунстві, повідомив про заборону російської влади на відвідування його брата Пола Вілана у в’язниці

Девід Уілан висловив розчарування тим, що російська влада не дозволила здійснити запланований візит до в’язниці до його брата Пола Уілана, але висловив надію, що відвідування Пола стане можливим у найближчому майбутньому, – повідомляє Associated Press, інформують Економічні новини.

У Росії американцеві відмовили у можливості відвідування брата у в’язниці

Пол Уілан живе в Мічигані і має громадянство США, Великобританії, Ірландії та Канади. Росія пообіцяла дозволити консульські візити, поки він знаходиться у в’язниці.

Девід Уілан каже, що візити «допоможуть зберегти здоров’я Пола, в той час як сім’я продовжує працювати з урядовими чиновниками, щоб спробувати повернути Пола додому».

Держсекретар США Майк Помпео вимагає негайного звільнення Пола Уілана і пояснення причини його арешту.


Автор: Оксана Ельченко

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