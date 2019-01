У Росії американцеві відмовили у можливості відвідування брата у в’язниці

Девід Уілан, брат американця, затриманого у Москві за звинуваченням у шпигунстві, повідомив про заборону російської влади на відвідування його брата Пола Вілана у в’язниці

Девід Уілан висловив розчарування тим, що російська влада не дозволила здійснити запланований візит до в’язниці до його брата Пола Уілана, але висловив надію, що відвідування Пола стане можливим у найближчому майбутньому, – повідомляє Associated Press, інформують Економічні новини.

Пол Уілан живе в Мічигані і має громадянство США, Великобританії, Ірландії та Канади. Росія пообіцяла дозволити консульські візити, поки він знаходиться у в’язниці.

Paul Whelan, American arrested in Russia as alleged spy, "has a corporate security role" at US automotive-parts supplier BorgWarner, his brother David Whelan ( @davidpwhelan ) tells me. Rostec said in '13 that BorgWarner worked with Kamaz. Story soon @rferl . Family statement here pic.twitter.com/1CBxr6YONr

