У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти абортів

У Парижі пройшла акція протестів проти абортів, в якій взяли участь близько 50 000 чоловік.

У Парижі кілька тисяч демонстрантів висловили свої протести проти проведення абортів у “Марші за життя” – повідомляє The Washington Times, інформують Економічні новини.

Після отримання підтримки Папи Франциска і декількох французьких єпископів протестувальники вийшли на вулиці Парижа.

Science is on the side of life. #UniqueFromDayOne #WhyWeMarch pic.twitter.com/ecaQw4WOU0

Організатори закликали лікарів по всій країні використовувати «відмову від військової служби з міркувань совісті» і припинити аборти. Щорічно у Франції проводиться близько 200 000 абортів.

This mother almost aborted her daughter but is clearly glad she did not. #MarchForLife pic.twitter.com/TEewJYdOgr

