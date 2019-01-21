У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти абортів
У Парижі пройшла акція протестів проти абортів, в якій взяли участь близько 50 000 чоловік.
У Парижі кілька тисяч демонстрантів висловили свої протести проти проведення абортів у “Марші за життя” – повідомляє The Washington Times, інформують Економічні новини.
God bless all of those who give a voice to the voiceless yesterday at the @March_for_Life . #praytoendabortion #prolife # 40daysforlife #marchforlife #whywemarch # ewtn4life
Photo Credit: @jeffreybruno pic.twitter.com/vuP54CjiqU
– 40 Days for Life (@ 40daysforlife) 19 січня 2019 р
Після отримання підтримки Папи Франциска і декількох французьких єпископів протестувальники вийшли на вулиці Парижа.
Science is on the side of life. #UniqueFromDayOne #WhyWeMarch pic.twitter.com/ecaQw4WOU0
– March for Life (@March_for_Life) 20 січня 2019 р
Організатори закликали лікарів по всій країні використовувати «відмову від військової служби з міркувань совісті» і припинити аборти. Щорічно у Франції проводиться близько 200 000 абортів.
This mother almost aborted her daughter but is clearly glad she did not. #MarchForLife pic.twitter.com/TEewJYdOgr
– Fr. Matthew P. Schneider, LC (@FrMatthewLC) 18 січня 2019 р
Нагадаємо, у вересні у Франції пройшли протести проти відмови у доступі одиноким жінкам і лесбіянкам до репродуктивної медицини. Можливість отримання процедур в даний час обмежена гетеросексуальними парами.
Французькі протестуючі також виступають за заборону евтаназії.