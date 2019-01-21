У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти абортів

Головна » Останні новини » Новини світу » У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти абортів У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти абортів

Закрити Відправити

У Парижі пройшла акція протестів проти абортів, в якій взяли участь близько 50 000 чоловік.

У Парижі кілька тисяч демонстрантів висловили свої протести проти проведення абортів у “Марші за життя” – повідомляє The Washington Times, інформують Економічні новини.

Після отримання підтримки Папи Франциска і декількох французьких єпископів протестувальники вийшли на вулиці Парижа.

Організатори закликали лікарів по всій країні використовувати «відмову від військової служби з міркувань совісті» і припинити аборти. Щорічно у Франції проводиться близько 200 000 абортів.

This mother almost aborted her daughter but is clearly glad she did not. #MarchForLife pic.twitter.com/TEewJYdOgr – Fr. Matthew P. Schneider, LC (@FrMatthewLC) 18 січня 2019 р

Нагадаємо, у вересні у Франції пройшли протести проти відмови у доступі одиноким жінкам і лесбіянкам до репродуктивної медицини. Можливість отримання процедур в даний час обмежена гетеросексуальними парами.

Французькі протестуючі також виступають за заборону евтаназії.