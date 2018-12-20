Росіяни стали менше думати і гірше жити, – Портніков

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Відомий журналіст Віталій Портніков аналізує результати опитування, проведеного “Левада-Центр” за результатами якого виявилося, що 66% росіян ностальгують за часами СРСР

Згідно опитування, проведеного “Левада-центр”, з’ясувалося, що в Росії збільшується кількість громадян, які ностальгують за часами СРСР. За результатами опитування виявилося, що серед опитаних громадян 66% респондентів хочуть реінкорніровать СРСР, – пише відомий журналіст Віталій Портніков, інформують Економічні новини.

Причиною цієї тенденції, на думку журналіста, є падіння рівня життя росіян. До того ж, по телевізору російським громадянам постійно розповідають про те, як добре було жити в СРСР. А реальність СРСР, в якій були дефіцит продуктів харчування і одягу, війна в Афганістані і відсутність демократії, залишається за обрієм світогляду не тільки літніх людей, а й молодого покоління.

На даний момент, на думку Портнікова, головним завданням Кремля є необхідність утримання влади, що можна досягти тільки завдяки трансформації авторитарного режиму в тоталітарний, знищенню незалежного судження і жорсткого контролю над ЗМІ.

Виходячи з того, яка кількість населення підтримує СРСР можна зробити висновок, що громадяни Росії готові до рабства, а війну сприймають як можливість збагачення. Дану ідею підтверджує окупація Росією Криму, яку багато росіян сприйняли не тільки як повернення півострова в “рідну гавань”, але і як можливість збагатитися за рахунок чужого майна.

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Саме бажання збагатитися за рахунок чужого майна провокувало більшовиків окупувати Україну та інші країни. І саме це бажання, на думку Віталія Портнікова, є справжньою причиною ностальгії за “совком”.