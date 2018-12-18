У Росії вмирає несировинний сектор економіки

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У той час як сировинний сектор економіки демонструє надприбутки від експорту природних ресурсів, несировинних сектор економіки знаходиться на межі рецесії

Російська економіка демонструє тривожні симптоми збільшення сировинної залежності, а несировинних сектор стрімко втрачає рентабельність , інформують Економічні новини.

Російська обробна промисловість знаходиться в стані рецесії. В кінці третього кварталу її внесок в російський ВВП скоротився на 10%, що впливає на довгострокову оцінку економічного розвитку.

Громадяни Росії рекордно збільшують позики з банківських установ, в той час як рентабильность бізнесу зменшується.

У Росії також спостерігається падіння попиту на промислову продукцію і скорочення виробництва сільськогосподарської продукції (курячого м’яса, рослинного і вершкового масла), що викликано, на думку експертів, збільшенням витрат на виробництво.

Крім того, ослаблення російської національної валюти призводить до того, що у бізнесу немає можливості інвестувати в розвиток виробництва, так як для залучення позикових коштів необхідний міцний курс. А технологічна відсталість багатьох російських підприємств призводить до неможливості здійснювати інноваційну конкурентоспроможну продукцію.