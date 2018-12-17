У Путіна "відмовилися" повертатися в ПАРЄ

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Росія зробила важливу заяву. Її делегація виявляється від участі в Парламентській асамблеї Ради Європи. Вони сподіваються, що учасники одумаються.

Про це повідомив В'ячеслав Володін, який обіймає посаду голови російської Державної думи. З його слів стало відомо, що ПАРЄ стали заручниками таких країн, як Польща, Україна, а також країн Балтії. Крім цього, їх активно підтримують делегації США і Великобританії, інформують Економічні новини.

Володін вважає, що цей блок фактично нав'язує думки всієї Парламентської асамблеї. Політик упевнений, що колеги в асамблеї Ради Європи винні в тому, що у них склалися неправильні відносини. Голова російської Державної думи підкреслив, що ці країни думали, що зможуть закрити рот будь-якій державі. І додав, що ще за участь в Парламентській асамблеї країна повинна платити гроші.

Він заявив, що Російська Федерація не хоче поновлювати сплату членських внесків до бюджету Ради Європи. Раніше повідомляли, що в січні наступного року в Парламентській асамблеї Ради Європи швидше за все повинні пройти дебати "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу і загроза Європейської безпеки".