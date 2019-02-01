The Washington Post: Росія руйнує ліберальний світовий порядок

Головна » Останні новини » Новини світу » The Washington Post: Росія руйнує ліберальний світовий порядок The Washington Post: Росія руйнує ліберальний світовий порядок

Закрити Відправити

Американським розвідувальним співтовариством була опублікована всесвітня оцінка загроз, згідно з якою авторитарні режими розглядають міжнародні організації, засновані на демократичних принципах, як загрозу інтересам режиму і тому зосереджують всі свої зусилля на тому, щоб заважати діям цих інститутів.

Авторитарні режими розглядають два способи використання міжнародних організацій: захист своїх режимів і підрив західних цінностей, – повідомляє Джош Роджін у виданні The Washington Post , інформують Економічні новини.

Дії Росії з підриву реалізації основних функцій міжнародних організацій не нові. Москва намагається заважати Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) контролювати демократичні вибори протягом багатьох років.

Однак поступово в боротьбу з західними цінностями вступають і нові гравці. Китай використовує свою зростаючу міць в США не тільки для того, щоб перешкодити критиці правозахисної практики Пекіна, але і для того, щоб змінити ставлення США до прав людини в усьому світі.

Читайте: Підсумки дня: Нове фіаско ГРУ, поділ ДФС і скандальне інтерв'ю Хуга

За словами Крістофера Волкера, віце-президента Національного фонду підтримки демократії, авторитарна влада розглядає міжнародні організації, засновані на демократичних принципах, як загрозу інтересам режиму і тому зосереджує всі свої зусилля на тому, щоб заважати діям цих інститутів. «Суть в тому, що авторитарні лідери сповнені рішучості підкорити існуючі принципи своїм вимогам», – сказав він.

Всесвітня оцінка загроз, опублікована на цьому тижні американським розвідувальним співтовариством, чітко визначила існуючу проблему. «Китай і Росія розширюють співпрацю один з одним і діють через міжнародні організації для формування глобальних правил і стандартів в своїх інтересах і створення противаги Сполученим Штатам та іншим західним країнам», – йдеться в заяві.

Занадто довго західні демократії дотримувалися підходу “laissez – faire”, який означає невтручання в діяльність міжнародних організацій, в той час як авторитарні режими працювали над тим, щоб змусити організації діяти в їхніх інтересах. Вирішення цієї проблеми має вирішальне значення для перемоги демократії, збереження безпеки, процвітання і свободи.