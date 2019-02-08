В Україні зростає попит на електромобілі

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В Україні реєстрація електромобілів зросла в 2 рази у порівнянні з попереднім роком. А найбільш популярною моделлю є Nissan Leaf

Українці все більше віддають перевагу електромобілям. У січні 2019 року було зареєстровано в 2,3 рази більше електрокарів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. «Укравтопром» повідомляє, що нових електромобілів було зареєстровано 37 штук, а старих – 404 шт , інформують Економічні новини.

Лідируючі позиції на українському ринку займає Nissan Leaf. У січні було поставлено на облік 231 одиниці. Друге місце за популярністю займає Jaguar I-Pace. У топ-10 найбільш популярних електрокарів серед українських автомобілістів увійшли Nissan Leaf, TESLA Model S, Renault Zoe, Jaguar I-Pace, BMW i3, Volkswagen е-Golf, Mercedes-Benz B Electric Drive, Chevrolet Bolt, FIAT 500e і KIA Soul EV .

Згідно з даними експертів, у 2018 році українці придбали 5,3 тис. електромобілів, що в два рази перевищує динаміку придбання в минулому році. При цьому кількість б/у автомобілів склала 83,5%. До того ж, попит на нові автомобілі був набагато вище у порівнянні з попитом на старі.