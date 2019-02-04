Українці масово отримують травми на польських будівництвах

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Згідно з аналітичним звітом «Безпека роботи в Польщі 2018», 18% українських працівників на польських будівництвах отримують серйозні травми через незнання польської мови

Згідно з аналітичним звітом «Безпека роботи в Польщі 2018», підготовленому центром з охорони праці «Bezpieczni w pracy», 18% українських працівників на польських будівництвах отримують серйозні травми, інформують Економічні новини.

Головною причиною такої ситуації є незнання українцями польської мови. У зв’язку з тим, що інструктаж з техніки безпеки проводиться польською мовою, багато українських заробітчан не можуть зрозуміти польських вимог і правил.

В результаті проведеного опитування центром «Bezpieczni w pracy», 56% опитаних респондентів не знайомі з правилами техбезпеки на виробництві. У той же час, 70% опитаних сказали, що позитивно оцінюють рівень безпеки умов роботи і вважають, що він набагато вищий за рівень українських умов праці.

У дослідженні повідомляється, що тільки 33% українців розуміють інструктаж з техбезпеки, в той час як серед поляків рівень “ознайомлених” з інструктажем становить 94%.

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