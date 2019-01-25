В Україні дорожчає вартість послуг домашнього персоналу

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В Україні дорожчають послуги нянь і домробітниць

Протягом 2018 року вартість роботи домашнього персоналу зросла на 20-30%. Про це повідомляє портал UBR , інформують Економічні новини.

Зростання вартості послуг, що надаються, було пов’язано, головним чином, з підвищенням цін на продовольчі товари, послуги ЖКГ, проїзд та інші послуги. Також важливим фактором підвищення ціни на послуги домашнього персоналу став дефіцит кваліфікованої робочої сили, що спричинено від’їздом працівників на заробітки за кордон, де оклади набагато вище.

Крім того, існує програма «Муніципальна няня», згідно з якою молода сім’я, скориставшись послугами няні, отримує компенсацію в розмірі прожиткового мінімуму. Однак, для отримання компенсації за існуючою державною програмою «Муніципальна няня» помічниця по догляду за дітьми повинна бути офіційно оформлена.

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Тобто, для отримання державної компенсації молодій сім’ї необхідно шукати «офіційну няню», якій необхідно буде платити податки, що позначиться на вартості її роботи.