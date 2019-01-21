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Українці масово їдуть на роботу в Литву

Головна » Останні новини » Новини ринків » Українці масово їдуть на роботу в Литву
 
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Українці масово їдуть на заробітки до Литви. До початку 2019 роки кількість українців, які проживають в країні, перевищила чисельність іноземних громадян інших національностей

У Департаменті міграції Литви повідомили, що до початку 2019 року українська громада стала найбільшою в країні , інформують Економічні новини.

Чисельність українців перевищує кількість білорусів і росіян, які проживають на території Литви. Станом на 1 січня 2019 року в Литовській республіці проживає близько 17 000 українців. У порівнянні з минулим роком чисельність українців збільшилася на 42%.

Згідно з даними, представленими литовськими чиновниками, в країні перебуває близько 58 000 іноземців, більшість з яких проживає тимчасово.

У 2018 році литовськими міграційними службами було прийнято заявок від іноземних громадян на тимчасове проживання більше на 21%, ніж в попередньому році.

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Раніше повідомлялося, що у зв’язку зі збільшенням потоку іноземних громадян в країні планується ввести квоти на деякі професії.


Автор: Оксана Ельченко

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