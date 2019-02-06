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Антимонопольний комітет виступив проти урядового порядку монетизації субсидій

Головна » Останні новини » Фінансові новини » Антимонопольний комітет виступив проти урядового порядку монетизації субсидій
 
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Антимонопольний комітет України виступив проти урядового порядку монетизації субсидій через порушення правил вільної конкуренції

Антимонопольний комітет України проаналізував урядові ініціативи щодо монетизації субсидій і прийшов до висновку, що запропонований Кабміном порядок монетизації може привести до порушення норм законодавства про захист конкуренції , інформують Економічні новини.

АМКУ не схвалює рішення уряду щодо вибору тільки одного банку для здійснення монетизації субсидій, що суперечить принципам вільної конкуренції. Нагадаємо, для проведення монетизації кабмін вибрав Ощадбанк.

В АМКУ також відзначили, що визначати уповноважені фінансові установи необхідно на основі «чітких, прозорих і недискримінаційних критеріїв, що надасть можливість банкам конкурувати завдяки власним досягненням на ринку». Дії уряду на отримані зауваження від АМКУ поки не ясні.


Автор: Оксана Ельченко

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