Антимонопольний комітет виступив проти урядового порядку монетизації субсидій

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Антимонопольний комітет України виступив проти урядового порядку монетизації субсидій через порушення правил вільної конкуренції

Антимонопольний комітет України проаналізував урядові ініціативи щодо монетизації субсидій і прийшов до висновку, що запропонований Кабміном порядок монетизації може привести до порушення норм законодавства про захист конкуренції , інформують Економічні новини.

АМКУ не схвалює рішення уряду щодо вибору тільки одного банку для здійснення монетизації субсидій, що суперечить принципам вільної конкуренції. Нагадаємо, для проведення монетизації кабмін вибрав Ощадбанк.

В АМКУ також відзначили, що визначати уповноважені фінансові установи необхідно на основі «чітких, прозорих і недискримінаційних критеріїв, що надасть можливість банкам конкурувати завдяки власним досягненням на ринку». Дії уряду на отримані зауваження від АМКУ поки не ясні.