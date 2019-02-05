Держстат встановив яку частину доходів українці витрачають на продукти харчування

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Згідно з опитуванням, проведеним Державною службою статистики, на покупку продуктів харчування українські громадяни витрачають близько 44,5% своїх доходів

Згідно з даними, представленими Держслужбою статистики, на покупку продуктів харчування українські громадяни витрачають близько 44,5% своїх доходів , інформують Економічні новини.

За даними опитування, проведеного Державною службою статистики, на продукти харчування сім’я з двох чоловік в середньому витрачає близько 3332,29 грн на місяць. Найбільшу частку в загальній сумі витрат займають м’ясні продукти (23%), на які йшло 801,43 грн на місяць. На хліб і хлібопродукти сім’я з двох чоловік в середньому витрачає в місяць близько 552,71 грн (15,8% витрат), а на молоко, яйця і сир йде 444,45 грн (12,8% витрат).

Споживчі грошові витрати домогосподарства в середньому склали 6697,39 грн на місяць, інші витрати – 788,65 грн в місяць. Опитування було проведено Держстатом серед серед 8081 домогосподарств, середній розмір яких склав 2,11 людини.