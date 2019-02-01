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01.02.2019 г.
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Інформація про власників акцій стала доступна онлайн

Головна » Останні новини » Фінансові новини » Інформація про власників акцій стала доступна онлайн
 
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В НКЦПФР запустили новий онлайн-сервіс пошуку власників акцій українських підприємств

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомили, що запустили новий онлайн-сервіс, який допомагає здійснювати пошук власників акцій українських підприємств, інформують Економічні новини.

Зараз усі зацікавлені особи, в тому числі державні організації, юридичні структури, учасники ринку цінних паперів, мають вільний доступ до інформації про власників акцій українських акціонерних товариств в режимі 24/7.

Також новий онлайн-сервіс надає можливість автоматично сформувати потрібну довідку від НКЦБФР.

Запуск сервісу допоможе зменшити забюрократизованість процесів отримання необхідної інформації і замінити волатильні паперові етапи на швидкі електронні процедури, що забезпечить доступність бази акціонерів всім зацікавленим особам.

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Автор: Оксана Ельченко

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