Мінагропрод збільшує фінансову підтримку малим виробникам

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Мінагропрод планує збільшити дотації представникам малого аграрного бізнесу з метою стимулювання офіційної реєстрації товаровиробників

З метою заохочення виходу з “тіні” малого аграрного бізнесу Мінагропрод планує збільшити обсяг наданих дотацій сільськогосподарським виробникам, – повідомляє в.о. глави міністерства Віктор Шеремет, інформують Економічні новини.

Допомогу отримуватимуть ті виробники, які офіційно зареєстровані і їх земля внесена до реєстру. На думку Шеремета, внесені ініціативи дозволять офіційно працюючим сільгосппідприємствам отримувати на третину більше незареєстрованих.

Тому планується, що ситуація буде поліпшуватися і малі виробники почнуть реєструватися. В результаті програма допомоги активізується, а обсяги дотацій збільшаться.