Мінагропрод збільшує фінансову підтримку малим виробникам
Мінагропрод планує збільшити дотації представникам малого аграрного бізнесу з метою стимулювання офіційної реєстрації товаровиробників
З метою заохочення виходу з “тіні” малого аграрного бізнесу Мінагропрод планує збільшити обсяг наданих дотацій сільськогосподарським виробникам, – повідомляє в.о. глави міністерства Віктор Шеремет, інформують Економічні новини.
Допомогу отримуватимуть ті виробники, які офіційно зареєстровані і їх земля внесена до реєстру. На думку Шеремета, внесені ініціативи дозволять офіційно працюючим сільгосппідприємствам отримувати на третину більше незареєстрованих.
Тому планується, що ситуація буде поліпшуватися і малі виробники почнуть реєструватися. В результаті програма допомоги активізується, а обсяги дотацій збільшаться.