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В Україні дешевшає долар напередодні католицького Різдва

Головна » Останні новини » Фінансові новини » В Україні дешевшає долар напередодні католицького Різдва
 
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Долар в Україні дешевшає напередодні католицького Різдва і Дня Святого Миколая

Курс долара по відношенню до гривні почав падати вниз. Станом на 18 грудня курс долара склав 27,79-27,81 грн ./$, – повідомляє UBR, інформують Економічні новини.

На фінансовому ринку спостерігається значний обсяг реалізації валюти держбанками. Також спостерігаються великі розміри валютних продажів іноземними банками.

Збільшення продажу валюти обумовлено, на думку експертів, очікуванням католицького різдва. Так як у іноземних фірм, що знаходяться в Україні, залишилося кілька днів для виплати своїм працівникам заробітної плати та бонусів.

Крім того, населення України стало активніше продавати долари в очікуванні Дня Святого Миколая.

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Перераховані операції дозволили Нацбанку придбати валюту на суму близько $ 10 млн. за вартістю 27,80 грн ./$.


Автор: Оксана Ельченко
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