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Мода-2019: визначено найбільш трендові сукні цієї весни

Головна » Останні новини » Новини культури » Мода-2019: визначено найбільш трендові сукні цієї весни
 
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Через кілька тижнів прийде улюблене багатьма пора року – весна. Ця пора дуже підходить для суконь.

Проаналізувавши покази від різних модних будинків, експерти визначили кілька моделей суконь, які будуть в тренді навесні, інформують Економічні новини.

Дизайнери закликають звернути увагу на пастельні тони рожевого кольору. Особливо добре в кольорі «курна троянда» виглядають сукні з шифону та шовку.

Мода-2019: визначено найбільш трендові сукні цієї весни

Також в новому сезоні модними будуть мінімалістичні сукні, на яких буде відсутній зайвий декор. Такі моделі були представлені, зокрема, The Row і Emilia Weakstead.

Мода-2019: визначено найбільш трендові сукні цієї весни

У моді залишаються і мережива. В тренді будуть яскраві кольори і незвичайні візерунки.

Мода-2019: визначено найбільш трендові сукні цієї весни

Дизайнери впевнені, що знову набудуть популярності в'язані сукні. Така «сіткова» одяг була представлена на подіумах Louis Vuitton. Плетені сукні 90-х відмінно підійдуть для тих жінок, які люблять багатошаровість і стиль бохо.

Мода-2019: визначено найбільш трендові сукні цієї весни

Так звані сукні-тортики знову в моді. Багатошарові мережива додадуть образу трохи інфантильності і романтики.

Мода-2019: визначено найбільш трендові сукні цієї весни

Цієї весни можна прикупити і плаття з джинсу. На показах Balmain і Isabel Marant був використаний світлий «варений» денім.

Мода-2019: визначено найбільш трендові сукні цієї весни

Також популярними будуть сукні з пір'їнками. Вони поступово перейшли від новорічної колекції до весняної. В якості щоденного вбрання підійде плаття, на якому є лише невеликий пір'яний акцент.

Мода-2019: визначено найбільш трендові сукні цієї весни


Автор: Катерина Лукьянчук

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