«Антитіла» порадували шанувальників новим кліпом

Головна » Останні новини » Новини культури » «Антитіла» порадували шанувальників новим кліпом «Антитіла» порадували шанувальників новим кліпом

Закрити Відправити

Популярна українська група «Антитіла» випустила кліп на композицію «Віріла».

Новий відеокліп з'явився на офіційному YouTube-каналі музикантів. Композиція «Віріла» – четвертий сингл нового альбому. Додамо, що реліз повинен вийти в кінці зими, інформують Економічні новини.

Відомо, що зйомки нового кліпу гурту «Антитіла» проходили не тільки на території України, а й в Португалії. У ролику можна побачити населений пункт Фафе, розташований неподалік Лісабона, і кам'яна споруда, що називається «Будинком Флінстоунов».

Щоб зняти цей кліп музиканти взяли з собою в Португалію навіть навчальний дельтаплан. Дублер Дмитро Хаїт зробив кілька злетів. При чому, літав він без парашута.

Режисери кліпу: Сергій Вусик, Юрій Алексєєнко і Тарас Тополя.

Тарас Тополя поділився також одним з головних їхніх задумів: в цьому кліпі всі учасники колективу вперше не використовували музичні інструменти, а співали на камеру. Головна ідея пісні – віра жінок в чоловіків. Йдеться як про моральну підтримку дружини або дівчини, так і про віру матерів в синів.

Основна тема – це звернення представників сильної статі до тих, хто поруч з ними проходять всі життєві випробування. Тарас Тополя повідомив, що ідея цієї композиції з'явилася близько року тому. Спочатку була написана мелодія, а вже пізніше з'явилися слова.