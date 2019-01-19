Dronestagram: визначені кращі знімки, зроблені за допомогою дронів (ФОТО)

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Фотосообщество Dronestagram визначило кращі знімки 2018 року.

Днями пройшов п'ятий щорічний конкурс спільноти любителів фотографувати за допомогою безпілотних апаратів. Завдяки дронам люди з різних куточків планети отримують неймовірні знімки. З тисяч робіт були обрані кращі, зроблені в минулому 2018 році, інформують Економічні новини.

Пропонуємо вам підбірку найкрасивіших фото за версією спільноти Dronestagram:

Довідка. На ресурсі Dronestagram спілкуються і діляться своїми роботами фотографи, які користуються безпілотниками. Щороку ресурс вибирає кращі фото. Конкурс проводиться в чотирьох категоріях. Тут змагаються фотографи, що знімають природу, людей, місто і роблять креативні неординарні фото.

Часто для визначення переможців запрошують експертів з відомих компаній. У журі можуть входити співробітники National Geographic, Kodak, Go Pro або Adob.

Таким чином, Dronestagram став першою соцмережею для дрон-фотографів. Засновником сайту є Ерік Дюпен. Він вважає, що безпілотні апарати відкрили для фотографів нові небачені обрії.

На даний момент серед користувачів ресурсу найбільше американців, французів, британців, бразильців та італійців.