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Загадковий код: Вчені розкрили істинний секрет "Таємної вечері" да Вінчі

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Багато фахівців упевнені, що відомий італійський художник Леонардо да Вінчі в своїй фрески «Таємна вечеря» приховав пророцтво. Відповідно до думки вчених, в 4006 році наступить кінець світу.

На фресці художник зобразив останню зустріч Ісуса зі своїми послідовниками, а також реакцію кожного з них, коли Син Божий повідомляє про зраду одного з апостолів. Вчені, які вивчають його роботи, вважають, що на цій фресці особливу увагу да Вінчі відвів цифрі 3, інформують Економічні новини.

Наприклад, на ній він зобразив 3 віконних отвору і розбив апостолів на 3 групи. Експерти підкреслюють, що художник не спроста так зробив, він заклав в це додатковий сенс. Вони вважають, що він зашифрував наближення апокаліпсису. Да Вінчі пророкує, що 21 березня 4006 року почнеться всесвітній потоп на планеті, він закінчиться 1 листопада.

Експерти зробили аналіз роботи, яка була зроблена на основі «Таємної вечері» для Людовика XIII. Щоб з'ясувати дату кінця світу за основу вони взяли знаки зодіаку, а також 24 латинські букви, щоб передати 24 години в один день.

Раніше повідомляли, що вчені зробили сенсаційну заяву – головна героїня картини Леонардо да Вінчі «Джоконда» була хвора. У неї зображений характерний зоб, кисті рук мають припухлість, відсутні брови і вії, дуже тонке волосся, і колір її обличчя жовтуватого відтінку.


Автор: Катерина Лукьянчук
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