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В Україні для створення доріг планують використовувати вугільні відходи

Головна » Останні новини » Новини авто » В Україні для створення доріг планують використовувати вугільні відходи
 
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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що створення доріг в Україні з вугільних відходів є хорошою ідеєю.

Золошлаки – це вугільні відходи, які дуже небезпечні для екології. Однак існує кілька можливостей, коли їх можна використовувати по другому колу. Наприклад, за допомогою золошлаков можна будувати дороги. Така практика є поширеною у багатьох європейських країнах і її впровадження планується і в Україні. Саме таку заяву зробив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформують Економічні новини.

На сьогоднішній день завдання за рішенням екологічності вугільних відходів, а також створення їх жорсткості і міцності поставили перед інститутами вузького профілю «Укравтодору». При створенні нових доріг за допомогою вугільних відходів особлива увага приділятиметься їх довговічності.


Автор: Катерина Лукьянчук

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