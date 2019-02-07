Tesla і Mercedes ведуть переговори про створення спільного фургона

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Два відомих автоконцерну намір створити спільний електрофургон.

Tesla і Mercedes зараз домовляються про спільне виробництво автомобіля. Дана інформація була оприлюднена Дітер Цетше – одним з членів ради директорів корпорації Daimler, що володіє Mercedes, інформують Економічні новини.

Швидше за все, поштовхом до цього рішення послужив листопадовий пост Ілона Маска в соцмережі Twitter. Тоді мільярдер написав, що дуже б хотів запустити спільний проект з Daimler або Mercedes. Маск висловив бажання створити електроверсію легендарного Sprinter.

Експерти припускають, що увагу глави Tesla зосереджено на Sprinter, тому що багато технічні працівники компанії користуються вантажними фургонами Sprinter. На даний момент інші подробиці переговорів триматися в секреті.

Довідка. Sprinter – серія малотоннажних машин Mercedes-Benz. Перший модельний ряд був виготовлений німецькими інженерами в 1995-2006 роках. Пізніше цей автомобіль збирали в Аргентині. Рік тому в німецькому містечку Дуйсбург було презентовано третє покоління фургона Sprinter. Модельний ряд складається з 6 варіантів кузова. Також покупець може вибирати 2,1-літровий мотор або 3-літровий. Максимальна вантажопідйомність нової версії становить 4 т.