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В Україні планують запустити виробництво вітчизняних електрокарів

Головна » Останні новини » Новини авто » В Україні планують запустити виробництво вітчизняних електрокарів
 
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Вітчизняна автомобільна корпорація "Богдан" повідомила про свої наміри відкрити українське виробництво електрокарів. Про це стало відомо від представників прес-служби компанії.

Експерти корпорації заявили, що на сьогоднішній день у них є можливості технологічного характеру для того, щоб почати вітчизняне виробництво електромобілів, інформують Економічні новини.

Сьогодні на автомобільному ринку представлені такі моделі компанії «Богдан», як Hyundai «IONIQ Electric» і «IONIQ Hybrid». Також, в 2018 році датська фірма замовила в українського підприємства електротягач Banke Electromotive, а в лютому 2019 року «Богдан» випустить в продаж електрокар «JAC iEV7S». На думку представників, такі моделі автомобілів цілком можна будувати і на території України. Якщо плани будуть реалізовані, то елекрокари стануть доступніші для українців.


Автор: Катерина Лукьянчук

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