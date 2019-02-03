Ілон Маск: Всі патенти Tesla опубліковані і їх можна «сумлінно використовувати»

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Корпорація Ілона Маска поділилася з усіма бажаючими патентними розробками Tesla. Робиться це для того, щоб більше людей пересіла на електрокари, а також для збереження клімату.

Керівник Tesla повідомив, що патенти компанії тепер доступні для будь-якого охочого. Ілон Маск дозволив використовувати їх «сумлінно», в тому числі і для промислових потреб. На думку мільярдера, такий крок спровокований гострою необхідністю зберегти екологію на планеті. Чим більше людей пересяде на електромобілі, тим краще буде нашій рідній Землі, інформують Економічні новини.

Співробітники компанії запевнили, що не будуть подавати судові позови проти тих, хто користується їхніми напрацюваннями. Ілон Маск, коментуючи можливі позови, написав у своєму інтернет-блозі, що «з поважних причин» не буде нічого висувати.

Тримання патентних напрацювань в секреті, на думку Маска, – погана практика. Він зазначив, що подібна тенденція приховування своїх винаходів не дає прогресу рухатися. Додав: замість того, щоб розвивалися інженери, винахідники і вчені, розвиваються адвокати, юристи та судді.

Також мільярдер сказав, що для нього найбільший конкурент НЕ електромобілі інших марок, а величезна кількість машин, що працюють на бензині і дизелі.