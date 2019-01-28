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Знайдено місце брудніше унітазу

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В ході експерименту фахівці з'ясували, що автомобільний кермо містить більше мікробів, ніж унітаз.

Вчені назвали салон авто найбруднішим місцем на планеті. Виявляється, що на кермі знаходиться в кілька разів більше бактерій, ніж на кришці унітазу в громадському туалеті, інформують Економічні новини.

Для цього фахівці взяли проби в різних ділянках салону, щоб визначити середню концентрацію мікробів на 1 см² поверхні. На кермі було виявлено 629 КУО. А ось на екрані мобільного телефону цей показник дорівнює 100 КУО, а для стільчака унітазу в громадському туалете- 172 КУО.

Вчені підкреслюють, що в автомобільному салоні всього було виявлено понад 700 різних штамів бактерій. Серед них є бактерії, які провокують розвиток вугрів і запалення шкіри.

Відзначимо, що основною причиною, чому на кермі знаходяться так багато бактерій, це те, що власники машин люблять поїсти за кермом, створюючи середовище для розмноження небезпечних мікроорганізмів. Для уникнення цього достатньо підтримувати чистоту в салоні.

Регулярно протирати кермо і інші поверхні, а також пилососити салон. Запам'ятайте, що від цього залежить ваше здоров'я.


Автор: Катерина Лукьянчук

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