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Lexus планує випустити спортивний кросовер (ФОТО)

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Представники компанії Lexus заявили про свої плани в розширенні лінійки спортивних автомобілів моделі F, випустивши кросовер.

У спортивного суббренда F, створеного відомої автомобільної компанією спеціально для випуску легкових авто, незабаром може з'явитися ще одна модель у вигляді кроссовера, інформують Економічні новини.

Віце-президент компанії Lexus Купер Еріксен розповів, що вони розглядають такий хід розвитку подій. На думку представника компанії, створення кросовера або позашляховика в представленій лінійці допоможе залучити потенційних покупців і значно збільшити продажі автомобілів. Крім того, Еріксен заявив, що і компактний кросовер в гібридному варіанті може отримати F-версію.

Але якщо кросовери швидше за все будуть адаптовані під краще поведінка на асфальті, то рамні позашляховик на кшталт Lexus GX або LX можуть отримати виконання F з прицілом на експлуатацію за межами рівних доріг.

На сьогоднішній день невідомо, на базі якої моделі – UX, RX або LX – буде побудований перший F-кросовер марки і взагалі чи з'явиться він.

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Автор: Катерина Лукьянчук

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