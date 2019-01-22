Mercedes-Benz показав громадський транспорт майбутнього

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Mercedes-Benz показав концепт футуристичної маршрутки майбутнього. Конструкція автомобіля передбачає також змінні кузова.

Mercedes-Benz анонсувала унікальний автомобіль Vision Urbanetic, що є електрофургоном збірної конструкції. Залежно від цілей, він буде оснащуватися кузовом для транспортування людей або перевезення вантажів, інформують Економічні новини.

Відзначимо, що автомобіль складається зі спеціальної платформи, на яку можна встановлювати змінні кузова.

Концепт цього мікроавтобуса був представлений на автомобільній виставці в Лас-Вегасі. Відвідувачі були в захваті.

В Vision Urbanetic можуть вміститися 12 осіб. У разі ж використання вантажного відсіку можна перевозити 10 кубометрів будь-якого товару. Завдяки безшумному електродвигуна, він не буде заважати жителям навіть під час нічної розвезення продуктів.

У Mercedes-Benz сподіваються, що колись представляти повноцінний Vision Urbanetic. Співробітники компанії вважають, що електрофургон може стати незамінним помічником як для приватних осіб, так і для комерційних фірм. Корпорація також планує в майбутньому створити спеціальне мобільний додаток, за допомогою якого можна буде замовляти Vision Urbanetic.