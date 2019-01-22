РусУкр

Новини авто

22.01.2019 г.
15:09Mercedes-Benz показав громадський транспорт майбутнього
08.01.2019 г.
17:00ТОП-5 найбільш популярних вантажівок в Україні
05.01.2019 г.
17:07Tesla знизила ціни на всі свої автомобілі
27.12.2018 г.
20:00ТОП-3 помилки, які роблять водії під час прогріву авто взимку
13:31Ілон Маск розповів, коли в Україні з'являться фірмові зарядні станції Tesla
26.12.2018 г.
19:30Автомобілістів чекає нове випробування перевірками
24.12.2018 г.
13:27У США жінка-водій намагалася заправити електромобіль Тесла бензином (ВІДЕО)
Всі новини авто

Аналітика

22.01.2019154

Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому

Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому
Неадекватна і авантюрна політика з присмаком «шоуменства», є відмінною рисою не тільки України. Саме таку політику демонструють наразі Трамп і його ...
16.01.201924

Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?

Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Європа живе очікуванням виборів до Європарламенту в травні 2019 року. Вибори можуть істотно змінити політичний ландшафт саме континентальної частини ...
11.01.2019612

Вихід американського контингенту з Сирії: причини і наслідки

Вихід американського контингенту з Сирії: причини і наслідки
Озвучені Трампом плани щодо виведення американських військ з Сирії спочатку були сприйняті скептично, оскільки це означає геополітичний відступ Америки, ...

Останні новини

22.01.2019 г.
16:20 Астрономи зафіксували далеку загиблу зірку (ВІДЕО)
16:00 ДБР порушило карну справу щодо дій Гриценка
15:58 Тимошенко зможе вивести Україну з економічного провалля, - Кравчук
15:56 Насирова і Шевченко зареєстрували кандидатами в президенти
15:09 Mercedes-Benz показав громадський транспорт майбутнього
14:35 Володимиру Зеленському хочуть вручити орден дружби в Росії
14:15 Військові літаки Нідерландів будуть заправлятися біопаливом
14:10 Одна з наймасштабніших операцій: Стали відомі нові подробиці ізраїльського удару по Сирії
14:02 Медики розповіли, які спиртні напої небезпечно змішувати і чому
14:00 У Києві горіла п'ятиповерхівка: загинула жінка
13:49 Назвали несподіваний спосіб виростити успішного дитини
13:48 У Мережі показали дивовижні кадри "кривавого Місяця" під час затемнення (ФОТО, ВІДЕО)
13:42 "Ми знаємо, що вона їсть, отруїте це!": На Кейт Міддлтон планувалося замах
13:37 ВООЗ: Відмова від вакцинації - глобальна загроза для всього людства
13:13 Сьогодні виповнюється 5 років з дня смерті героя Майдану - Сергія Нігояна
13:10 Стало відомо, що запах тіла може розповісти про хвороби
13:07 Вчені змогли виявити причину появи шизофренії
13:04 Стала відома вартість нових смартфонів Samsung Galaxy S10
12:59 У Китаї тисячі туристів з"їжджаються подивитися на дивовижний замерзлий водоспад (ВІДЕО)
12:52 Опубліковано список країн, які внесли найбільший вклад в боротьбу з глобальним потеплінням
12:46 Учені зробили революційне відкриття в людській анатомії
12:38 Вчені розповіли, як розігнати метаболізм
12:30 Росія погрожує Європі 200-мегатонної ядерною бомбою «Судного дня»
12:09 Найбільш корумпованим сегментом енергетики українці вважають газову галузь - дослідження
12:08 Пасажирський Boeing вперше здійснив переліт на біопаливі
11:42 Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2"
21.01.2019 г.
20:43 Українці зможуть знімати гроші з банківської картки на касі супермаркету
20:00 Стало відомо, як пологи впливають на старіння жінки
19:52 Українці масово їдуть на роботу в Литву
19:30 ТОП-3 причини нетравлення шлунка
18:55 У Росії американцеві відмовили у можливості відвідування брата у в'язниці
18:43 Партія "Слуга народу" висунула Зеленського кандидатом у президенти
17:56 Associated Press: Глобальна еліта зіткнулася з новими викликами на форумі у Давосі
17:03 Скасування "нічного тарифу" на електроенергію погіршить конкурентоспроможність української продукції, - Руслан Бортник
16:26 У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти абортів
16:05 Дерев’янко: Вимагаю припинити перевірки підприємців до проведення ліберальної податкової реформи! (ВІДЕО)
15:36 СБУ проти ФСБ: як спецоперації української спецслужби ламають гібридні плани РФ (ВІДЕО)
14:53 Ймовірного організатора вбивства Каті Гандзюк нарешті оголосили в розшук
14:49 Королівський обман: Британці почали сумніватися в вагітності Меган Маркл
14:41 У США почали друкувати на 3D-принтері запчастини для винищувачів
14:36 Лукашенко зробив Білорусь "стратегічним партнером" Зімбабве і серйозно вивчає можливості співпраці з Ганою
14:30 У Луганській області перший священик Московського патріархату перейшов до Православної церкви України
14:24 Apple розпродала весь запас застарілих смартфонів iPhone SE за кілька годин
14:23 Вчені з'ясували, що повна відмова від алкоголю шкідливий для здоров'я
14:20 Велике китайське підземелля: Пекін активно будує підземні військові бази
14:14 Медики перерахували продукти, що викликають звикання
14:09 У США представили проект "цифровий стіни" на кордоні з Мексикою
12:53 Глава МОЗ Уляна Супрун рекомендує українцем є менше чорної ікри
12:52 Вчені повідомили, що на планеті є ще один Бермудський трикутник
12:48 Китайський адмірал вважає, що його країна повинна «атакувати» американські супер-авіаносці
12:30 Назвали найбільш депресивний день у році
12:17 Дональд Трамп вніс кардинальні зміни в програму протиракетної оборони США
11:53 Австрія не згодна з ідеєю єдиного бюджету ЄС
20.01.2019 г.
15:04 Африканці намагалися нелегально перетнути українсько-польський кордон
14:36 Помер найстаріший чоловік на планеті
14:09 На українську групу «Антитіла» подали в суд
12:22 На Львівщині біля підніжжя гори загинув турист
11:36 Уляна Супрун назвала головне правило загартовування
19.01.2019 г.
18:30 Трамп почав знімати збройне ембарго з Кіпру
18:00 ТОП-3 продукту розпалюють пристрасть
Всі новини »

Mercedes-Benz показав громадський транспорт майбутнього

Головна » Останні новини » Новини авто » Mercedes-Benz показав громадський транспорт майбутнього
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Mercedes-Benz показав концепт футуристичної маршрутки майбутнього. Конструкція автомобіля передбачає також змінні кузова.

Mercedes-Benz анонсувала унікальний автомобіль Vision Urbanetic, що є електрофургоном збірної конструкції. Залежно від цілей, він буде оснащуватися кузовом для транспортування людей або перевезення вантажів, інформують Економічні новини.

Відзначимо, що автомобіль складається зі спеціальної платформи, на яку можна встановлювати змінні кузова.

Концепт цього мікроавтобуса був представлений на автомобільній виставці в Лас-Вегасі. Відвідувачі були в захваті.

В Vision Urbanetic можуть вміститися 12 осіб. У разі ж використання вантажного відсіку можна перевозити 10 кубометрів будь-якого товару. Завдяки безшумному електродвигуна, він не буде заважати жителям навіть під час нічної розвезення продуктів.

Mercedes-Benz показав громадський транспорт майбутнього

У Mercedes-Benz сподіваються, що колись представляти повноцінний Vision Urbanetic. Співробітники компанії вважають, що електрофургон може стати незамінним помічником як для приватних осіб, так і для комерційних фірм. Корпорація також планує в майбутньому створити спеціальне мобільний додаток, за допомогою якого можна буде замовляти Vision Urbanetic.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Всі статті


Армия

Комплекс ВР-3 «Рейс» с БПЛА Ту-143
Самолет бомбардировщик Northrop B-2 Spirit (США)
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry (США)
Противоракетный комплекс Arrow-1 (Израиль, США)
Вся армия    >>

Персоны

Юлия
ТИМОШЕНКО
Надежда
САВЧЕНКО
Глеб
ПРИГУНОВ
Дмитрий
КОЛЕСНИК
Все персоны    >>

США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю

Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку

Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році

Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів

"Нинішні санкції – це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід

Лазерні технології перетворюють фантастику на реальність

Сенсація: Китай підозрюють в розробці кліматичної зброї

Свобода слова під загрозою: IT галузь проти створення аналога «Роскомнадзору» в Україні

Штучний інтелект, лазерні системи з’вязку і робототехніка: якими будуть армії майбутнього

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 