Експерти визначили країни, які виробляють найбезпечніші автомобілі

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Фахівці провели серію краш-тестів і визначили найбезпечніші автомобілі. У рейтинг потрапила лише одна американська машина.

Незалежна автомобільна організація IIHS провела кілька краш-тестів, на основі яких машинам були виставлені в експертних оцінках, опубліковані в рейтингу Top Safety Pick, інформують Економічні новини.

В експерименті брали участь машини, представлені на американському ринку.

Фахівці IIHS були здивовані тим, що в їх список потрапило так мало американських виробників. У рейтинг Top Safety Pick увійшли 57 машин . І це, незважаючи на те, що в цьому році експерти зробили умови оцінювання безпеки більш жорсткими. Відзначимо, що в минулому році в цей список потрапили лише 15 машин.

Найвищу кількість балів дісталося автомобілям, виробленим в Японії і Кореї. Найбільші бали отримав автоконцерн Hyundai. Також в список найбільш безпечних пробилися Mercedes, BMW і Audi. До того ж, в рейтинг потрапив тільки один американський виробник – Chrysler Pacifica.

Дивно те, що в Top Safety Pick не пробився Volvo. У IIHS вже прокоментували цю ситуацію. Експерти повідомили, що дана модель не впоралася з одним завданням краш-тестів.