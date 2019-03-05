Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

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США вплотную приблизились к запуску собственных аппаратов для доставки американских астронавтов на МКС. Вскоре корабли SpaceX и Boeing будут использоваться вместо российских «Союзов». К проектам в области лунного исследования собираются привлечь и Украину.

3 марта в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что началась новая эра космических полетов. Данная запись появилась после того, как корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к МКС. «Поздравляю всех с историческим моментом, который приблизил нас к полету американских астронавтов на американских ракетах», — добавил Брайденстайн, информируют Экономические Новости.

Идея создания собственных пилотируемых космических кораблей возникла у специалистов NASA в 2014 году. 16 сентября корпорации SpaceX и Boeing победили в проекте Commercial Crew Transportation Capability, предусматривающем постройку аппаратов для пассажирских полетов на околоземную орбиту. Национальное космическое агентство выделило SpaceX 2,6 млрд долларов, а Boeing – 4,2 млрд долларов. Тогдашний руководитель NASA Чарльз Болден сообщил изданию Wired, что США должны быть в состоянии доставить собственных астронавтов в космос. Он написал: «Каждый доллар, который мы вкладываем в Москву, — это доллар, который мы не вкладываем в американский бизнес».

Напомним, последний американский пилотируемый полет NASA состоялся в июле 2011 года. С тех пор программа транспортировки астронавтов на МКС с помощью Space Shuttle прекратила существование и американским космонавтам пришлось пользоваться только трехместными российскими кораблями «Союз». Чарльз Болден в том же 2014 году сообщал, что отправка одного астронавта на «Союзе» обходится 81 млн долларов. Отправка же людей на кораблях Boeing и SpaceX после получения сертификата, по мнению Болдена, не должна превышать 58 млн долларов.

В космос на Драконе от SpaceX

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Crew Dragon SpaceX является многоразовым пилотируемым космическим кораблем, с помощью которого сразу 7 астронавтов смогут добраться до МКС и возвратиться назад. Он создан на базе грузового корабля Dragon, который неоднократно доставлял на МКС технику. Отличительной чертой данного аппарата стало то, что он стыкуется с МКС полностью в автоматическом режиме и не нуждается в использовании специального манипулятора станции. В космос его выводит ракета Falcon 9.

Конструкция корабля получила много усовершенствований по сравнению с Dragon-грузовиком. Носовой конус, который прикрывает стыковочную часть корабля, стал многоразовым – во время «прикрепления» к МКС он открывается. Герметический отсек Crew Dragon оснащен четырьмя смотровыми окнами и двумя рядами сидений, сделанными из углеродного волокна. Тепловой щит, без которого невозможно вхождение в атмосферу, специалисты SpaceX изготовили из третьего поколения абляционного материала PICA-X. А в негерметичной части корабля расположились солнечные батареи и терморегуляционные системы.

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2 марта Crew Dragon отправился к МКС в рамках первого испытательного полета. На борту отсутствовали астронавты, вместо них одно место заняла Рипли – манекен-женщина, получившая свое имя в честь Эллен Рипли – главной героини фильма «Чужой». На ней был надет фирменный скафандр SpaceX. Соседнее кресло заняла маленькая игрушечная Земля.

Предлагаем вашему вниманию видеозапись запуска и стыковки Crew Dragon.

Отстыковка корабля SpaceX запланирована на 8 марта. На парашюте космический корабль должен приводниться в Атлантическом океане. В случае успеха миссии в июле на Crew Dragon отправятся первые астронавты. Ими станут Боб Бенкен и Дуг Хэрли. Они планируют несколько недель провести на станции. Если июльский запуск пройдет на ура, корабль ждет процедура сертификации и разрешение на регулярные перевозки.

Boeing: от самолетов к космическим кораблям

Несмотря на то, что сейчас все внимание приковано к достижению Илона Маска и его Crew Dracon, Boeing выходит на финишную прямую в создании своего аппарата под названием CST-100 Starliner (это имя символизирует 100 км Линии Кармана). В феврале уже были завершены тесты несущих элементов корабля.

Глава NASA Джим Брайденстайн несколько недель назад в интервью CNBC заявил: «Я думаю, что между пуском аппарата Boeing без экипажа и аппарата с экипажем пройдет не так много времени, как между полетами SpaceX». Он добавил, что до сих пор не может сказать, чей космический корабль первым повезет астронавтов на МКС, и напомнил, что графики пусков SpaceX и Boeing неоднократно изменялись.

На данный момент корпорация планирует запустить Starliner в первый испытательный полет не ранее апреля 2019 года, а совершить миссию с экипажем – после августа. Запуск корабля будут осуществлять с помощью ракеты «Atlas-5».

В планах Boeing: провести испытательное путешествие к МКС без экипажа, осуществить стыковку и «полетать» вместе со станцией 30 дней. Второй испытательный полет должен уже быть с экипажем — двое астронавтов проведут на МКС 14 дней.

Корабль CST-100, как и Crew Dracon, будет вмещать 7 членов экипажа. В состыкованном состоянии с МКС он сможет находиться полгода. Борт аппарата оснащен двумя иллюминаторами: спереди и сбоку. Возвращаться на Землю корабль будет с помощью парашютов и надувных подушек.

Boeing, как и SpaceX, оснастит заднюю стенку служебного модуля солнечными батареями. Они смогут генерировать 2,9 кВт.

Добавим, что CST-100 уже тестировался сотрудниками Boeing в земной атмосфере. Кораблю удалось защититься от высоких температур с помощью специального экрана и открыть парашют при приземлении. В корпорации не сомневаются, что Starliner удастся легко отвезти астронавтов на МКС, а также возвратить их назад.

Таким образом, SpaceX и Boeing положили начало для пассажирских коммерческих космических полетов. Понятное дело, что делают они это сейчас по заказу NASA, но фактом остается то, что и Crew Dracon, и Starliner прокладывают путь к эре космического предпринимательства. До этого времени из флоридского космического центра имени Кеннеди взлетали лишь государственные миссии.

Украина не осталась за бортом

На данный момент космическое пространство манит изобретателей из многих стран. 27 февраля NASA выразило желание привлечь Украину к новому проекту. Об этом на своей Facebook-странице сообщило Посольство Украины в США. Во время встречи украинского посла Валерия Чалого и Джима Бриденштайна обсуждалась целая серия вопросов, в том числе и совместная реализация проекта в области лунного исследования. Во время беседы глава NASA также вспомнил украино-американский космический проект «Antares». Напомним, что в рамках данной миссии в ноябре 2018-го была запущена ракета-носитель «Antares», первая ступень которой была сконструирована сотрудниками КБ «Южное» и изготовлена на мощностях «Южного машиностроительного завода им. Макарова». Также в создании этой части ракеты участвовали другие украинские компании, в частности: «Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ» и «РАПИД».