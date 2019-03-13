ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

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Производители смартфонов не прекращают работать над совершенствованием, казалось бы, уже и так совершенных гаджетов. В условиях конкуренции каждый из производителей стремится «втиснуть» в свою флагманскую модель какую-то особую «фишку», несвойственную другим производителям. В то же время другие производители особенно удачные «фишки» подхватывают и переносят их на модели своих смартфонов. Так появляются тренды. «Экономические Новости» выясняли: кто и чем удивит пользователей смартфонов уже в ближайшее время и какие находки отдельных производителей реально имеют шансы стать трендами.

По мнению мировых экспертов, трендами этого года имеют все шансы стать смартфоны с такими функциями: поддержкой 5G; способностью сгибаться и разгибаться; оснащенные спрятанной под экраном фронтальной камерой; со сканером отпечатков пальцев; с обратной беспроводной зарядкой, а также со сверхмощными камерами, информируют Экономические Новости .

Пока модели смартфона, которая имела бы все эти функции одновременно, нет, однако и такая может вскоре появиться.

Обратим внимание на те модели смартфонов, которые уже стали проводниками будущих трендов и имеют отдельные функции новейших технологий, а в отдельных случаях даже объединили некоторые из них.

Модели смартфонов с поддержкой 5G, в которых ожидаемая скорость передачи данных в 20 раз превышает показатели 4G, одна за другой уже предложили такие компании, как Samsung, Motorola, Huawei, LG, OnePlus, Oppo, Xiaomi, Vivo и другие. Ожидается, что в продажу эти модели поступят уже в текущем году.

Первый в мире 5G-смартфон Moto Z3 продемонстрировала в начале августа прошлого года компания Motorola на презентации в Чикаго.

В свою очередь Samsung представил Galaxy S10 5G . Эта компания также объявила свой смартфон как первый в мире с поддержкой сети 5G. Ожидается, что модель поступит в продажу уже в конце марта этого года и будет стоить $ 1430-1600. Особенностью этого смартфона являются его размеры. По некоторой информации, он будет обеспечен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем (рекордсмен в линейке моделей Samsung) и будет работать на базе чипсета Axis 5100.

К концу мая 2019 выпустить свою модель смартфона с поддержкой 5G также пообещала компания OnePlus. Условное название смартфона OnePlus7. Его особыми «фишками» также должны стать сканер пальца на экране и почти полностью стеклянный дизайн.

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, который состоялся в начале этого года, официально представила свой первый флагманский смартфон с поддержкой 5G и южнокорейская компания LG. Смартфон будет носить название — LG V50ThinQ 5G

На Global Mobile Partner Conference, которая проходила в начале 2019 году в Китае, сразу три компании (Oppo, Xiaomi и Vivo) продемонстрировали прототипы своих устройств с поддержкой 5G. В Xiaomi — это Mi Mix 3 на базе Snapdragon 855.

Vivo представила модель NEX 5G . Как будет называться новая модель Oppo с поддержкой 5G пока неизвестно. Заявлено, что она сможет обеспечить загрузку и скачивание видео с разрешением 4K и 8K, 3D-видеозвонки, игры в облаке, игры с привлечением многих пользователей в виртуальной и дополненной реальности.

Тем временем, больше всех удивила компания Huawei. В конце февраля этого года она представила свою модель смартфона — Huawei Mate X , которая не только оснащена технологией 5G, но и имеет гибкий экран. Смартфон весом 295 грамм имеет габариты 161.3 х 78.3 х 11 мм (в сложенном состоянии) и 161.3 х 146.2 х 11-5.4 мм (в разложенном). OLED экраны: 6.6 «(2480 х 1148) — фронтальный в сложенном состоянии, 6.39» (2480 х 892) — тыльный в сложенном, 8 «(2480 х 2200) — развернутый экран. Также сканер отпечатков пальцев в этой модели смартфона расположен не на экране, как во многих новинках других производителей, а в кнопке питания на боковой грани. В компании Huawei обещают запустить Huawei Mate X в продажу уже в середине этого года. Прогнозируемая цена модели — $ 2607.

«Отстает», как это ни парадоксально звучит, в оснащении своих моделей смартфонов технологии 5G компания Apple. Ей Qualcomm отказался продавать свои модемы 5G из-за конфликта, возникшего между компаниями о лицензировании патентов. Модемов 5G в Intel, с которой сейчас сотрудничает Apple, пока нет. Впрочем, будем надеяться, что к тому времени, пока пятое поколение мобильного интернета — 5G, появится в Украине, Apple эту проблему решит. Отметим, в начале января текущего года глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский заявил, что 5G может появиться в Украине не ранее 2020 года. Торги на дополнительные радиочастоты в диапазоне 700 МГц, которые нужны для нового вида связи, должны состояться в конце 2019 года.

Возможности камеры как основной тренд

Трендом 2019 году в сети магазинов «Цитрус» «Экономическим Новостям» называют возможности камеры. «Потребитель ищет смартфон, который будет фотографировать в абсолютно любых условиях. Поэтому все производители смартфонов уже делают главный акцент именно на камерах своих гаджетов», — отметили там.

О том, что покупатели off-line при выборе смартфона оценивают сегодня прежде всего качество камеры и параметры дисплея, сообщили «Экономическим Новостям» и в Службе поддержки клиентов «АЛЛО». «В наше время смартфоны могут полноценно заменить фотоаппарат. Смартфон позволяет сделать достаточно качественный снимок, тут же его отредактировать и выложить в соцсеть. И все это способно сделать одно устройство», — рассказывают в «АЛЛО». Впрочем, отмечают, что смартфонов, оснащенных спрятанной под экраном фронтальной камерой, на которые есть особые ожидания потребителей, пока нет. «Эту технологию никто из производителей до сих пор не внедрил, и когда она появится, неизвестно: это либо невозможно, либо пока слишком дорого», — отмечают в «АЛЛО».

В новой модели Samsung Galaxy S10 , которая должна поддерживать сеть 5G, на обратной стороне будет расположена основная квадрокамера 12 Мп, 16 Мп и датчик глубины, спереди будет сдвоенная камера на 10 Мп и датчик глубины. Смартфон будет поддерживать съемку 3D-изображений с использованием функций Video Live Focus и Quick Measure и будет изогнутый с двух сторон экран Dynamic AMOLED с Quad HD. Известно также, что смартфон получит до 10 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища.

О «самом быстром в мире смартфоне с гибким экраном и 5G» Huawei Mate X также известно, что он будет оснащен камерами 40 Мп (широкоугольная) + 16 Мп (ультраширокоугольная) + 8 Мп (телеобъектив). Какими будут камеры у моделей, поддерживающих 5G, у других производителей пока неизвестно.

Между тем, на выставке MWC-2019 в Барселоне, компания Oppo представила первый смартфон, оснащенный технологией 10-кратного зума, при котором изображение не теряется. Основная камера здесь состоит из трех модулей: сверхширокоугольного на 16 Мп и 120 °, основного — 48 Мп и телефото. Сверхширокоугольная камера имеет эквивалентное фокусное расстояние 16 мм. Основная камера отвечает за основное качество съемки, а телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 160 мм и перископической конструкцией реализует ультраувеличивание изображения и отвечает за качественную съемку объектов, находящихся на удаленном расстоянии. Такая конструкция позволяет использовать всю ширину и толщину телефона за счет боковой постановки и рефракции линз. Вся камера обеспечивает охват фокусных расстояний 16-160 мм в эквиваленте 35 мм при толщине конструкции в 6,76 мм. Для высокого качества съемки все три камеры работают одновременно на разных диапазонах приближения. Кроме того, основной и телефото модули получили здесь двойную систему оптической стабилизации.

Ожидается, что в продажу эта модель смартфона от Oppo поступит во втором квартале этого года. В компании заявили, что модуль камеры уже готов к массовому производству. Однако, какой будет цена такого смартфона пока неизвестно.

В целом же, на сегодняшний день уже несколько моделей смартфонов от различных производителей, которые оснащены зумом (конечно, не таким мощным, как в представленной модели Oppo), имеют широкий угол и пятикамерную LG V40 ThinQ.

Между тем компания Huawei работает над скоростью съемки. Если сегодня ее смартфон P20 Pro может при слабом освещении делать фото в течение 6-7 секунд, то, ожидается, что Huawei P30 Pro , который уже скоро должен поступить в продажу, снизит эту скорость до 1-2 секунд .

Гибкость и мощность

Несмотря на то, что, как рассказали нам в Службе поддержки клиентов «АЛЛО», на данный момент значимость объема аккумуляторов при выборе смартфонов потребителями снизилась — все больше покупателей соглашаются с необходимостью внешней батареи, производители смартфонов не перестают работать над тем, чтобы сделать батарею моделей своих смартфонов более мощной.

Сейчас рекордсменом здесь является смартфон Energizer Power Max P18K Pop , представленный производителем батареек Energizer в конце февраля этого года на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Емкость батареи Energizer Power Max P18K Pop составляет 18 тыс. МАч. Это почти половина емкости стандартного автомобильного аккумулятора. Производитель уверяет, что смартфон с такой мощной батареей может работать в режиме ожидания 50 дней. Если непрерывно смотреть видео — двое суток. Непрерывное прослушивание музыки — 100 часов.

Особенностью Energizer Power Max P18K Pop является тот факт, что он может заряжать и другие смартфоны. Насколько быстро — пока неизвестно. В «АЛЛО» нам рассказали, что те смартфоны, которые уже сегодня имеют функцию обратной беспроводной зарядки, осуществляют это очень медленно. Однако, отмечают, что такая технология является достаточно интересной.

В этой модели смартфона на задней панели размещается тройная камера на 12, 5 и 2 Мп. Кроме того, из корпуса «выезжает» двойной фронтальный фотомодуль (16 и 2 Мп). В продажу модель должна поступить в июне этого года. Заявленная цена — примерно $700.

Самым удивительным на сегодня смартфоном можно назвать Samsung Galaxy X, который должен поступить в продажу в середине этого года. Он имеет необычный футуристический дизайн с технологией дисплея Infinity Flex от Samsung, оснащен OLED-панелью и механизмом складывания. Внешний экран Samsung Galaxy X открывается до размеров планшета. Таким образом, смартфон принимает на себя функции ноутбука. Стоить такой смартфон будет не меньше $1800.

Сама технология гибких смартфонов, как рассказали нам в «АЛЛО», только развивается и на данный момент является дорогой в производстве. Отметим, заявленная себестоимость комплектующих Samsung Galaxy X на уровне $636.