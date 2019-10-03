Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей — отчет Всемирного банка

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Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка «Исследование сферы образования в Украине: к большей результативности, справедливости и эффективности».

«Недавно правительство одобрило Программу действий, в которой определены два важных вопроса — экономический рост и развитие человеческого капитала. Это задача для Министерства образования и науки (МОН) и всех министерств, ведь экономический рост невозможен без развития человеческого капитала. Проблемы, которые указаны в отчете, будем анализировать дальше, некоторые из них уже решаем. Поэтому надеемся, что за 5 лет Всемирный банк и Украина смогут обеспечить большее равенство и качество образования в нашей стране», — отметила министр образования и науки Украины Анна Новосад.



Согласно документу, традиционно мощная система образования в Украине остается двигателем экономического и социального развития. За время, прошедшее после обретения независимости, удалось сохранить многие преимущества в качестве образования. Однако навыки, в которых нуждаются сектора экономики, растут и отличаются от тех, которые развивает система образования, а необходимые изменения идут очень медленно, информируют Экономические Новости.

По недавним оценкам национального богатства 141 страны мира, в Украине на человеческий капитал приходится только 34% общего национального богатства, тогда как в странах со средним уровнем доходов его доля достигает 51%, а по региону Европы и Центральной Азии — 62%.

Кроме этого, в Украине доход на душу населения и производительность труда находятся на низком уровне. В период с 1999 по 2017 год, когда в Украине формировался частный сектор, средний темп роста дохода на душу населения составлял 3,3% в год, тогда как средний показатель стран СНГ составил 5,6%. Экономические преобразования в Украине остаются незавершенными, и несмотря на то, что экономика несколько развилась, рост дохода на душу населения остается неустойчивым. В то же время население Украины продолжает сокращаться из-за снижения рождаемости и эмиграции. С 1999 население сократилось примерно на 15,0%, а численность молодежи сократилась на 25,0%.

Расширение сферы высшего образования в течение 20 лет сопровождалось падением качества академических стандартов и актуальности для рынка труда. «Это привело к возникновению разрыва между образованием и занятостью — особенно среди молодых выпускников вузов. И хотя экономическая отдача остается высокой, доля работников с высшим образованием среди безработных растет. Получение высшего образования остается для большинства молодых украинцев важной целью, но устаревшие программы обучения и терпимое отношение к академической недоброчесности снижают ценность документов об образовании, одновременно превращая коррупционные нарушения в норму среди молодежи», — говорится в отчете.

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Эксперты Организации также обращают внимание, что граждане Украины не удовлетворены ни качеством образования, ни прозрачностью образовательных услуг. Около 50% украинцев не верят, что получение среднего образования предоставляет каждому равные возможности учиться бесплатно, как гарантировано законом. Более 75% граждан Украины считают, что коррупция в сфере высшего образования является всепроникающей и распространенной. Низкий уровень подотчетности в сочетании с ограниченной актуальностью для рынка труда способствовал тому, что система образования больше не удовлетворяет потребностей ни студентов, ни работодателей.

Кроме этого, равный доступ к возможностям обучения в раннем возрасте порождает постоянное неравенство в форме сегрегации школ и плохих условий обучения, особенно на селе. Сохраняется неравенство в доступе в детские сады, особенно в сельской местности. «Внешнее независимое оценивание в 4-м и 11-м классе указывает на то, что неравенству способствуют такие факторы, как сосредоточение малообеспеченных учащихся в недофинансированных школах, плохие условия обучения в малых и сельских школах и межшкольная селективность. Программа создания опорных школ, которая имела целью предоставления учащимся на селе доступа к условиям обучения высшего качества, пока не обеспечила ожидаемого влияния на результаты обучения», — отмечается в документе.

К тому же ограниченный выбор программ обучения и неудовлетворительное качество образовательной и профессиональной ориентации в старших классах средней школы только усугубляют неравенство в подготовке к получению высшего образования и в доступе к ней. Полное среднее образование — это ключевой этап в подготовке учащихся к получению высшего образования. Однако качество обучения на этом уровне в Украине очень неравномерно.

Ученики элитных средних школ со специализированными программами демонстрируют гораздо более высокие результаты при сдаче вступительных экзаменов, чем ученики обычных школ. При этом ученики обычных школ достигают лучших результатов, чем учащиеся профессиональных училищ. Это ведет к консервации неравенства, поскольку низкий балл по результатам экзамена исключает возможность доступа к обучению за счет средств государственного бюджета и актуальных для рынка труда программам обучения», — отмечают эксперты Всемирного банка.

Несмотря на то, что Украина тратит на образование немалую долю государственных средств, большая сеть образовательных учреждений и уменьшения численности студенческой молодежи делают использование этих ресурсов неэффективными. Так, совокупный объем государственных и частных расходов на образование составляет 7% ВВП, превышает средние показатели большинства стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2017 году размер государственных расходов достиг 6% ВВП, тогда как средний уровень расходов по странам ОЭСР составляет 4,4%. Почти 50% государственных расходов на образование идет на финансовое обеспечение широкой сети школ и педагогов, включая увеличение зарплаты учителей. Размер расходов в секторе остается выше, чем в странах с более развитой экономикой, несмотря даже на дальнейшее уменьшение численности молодежи студенческого возраста. Размер расходов на высшее образование достиг высокого уровня в 1,6% ВВП, тогда как их средний уровень по странам ОЭСР составляет 1,1%.

Раздутая сеть школ и вузов является одним из факторов, обусловливающих высокий уровень расходов в Украине. На одного педагога в средних школах приходится лишь 11 учеников, тогда как в странах ОЭСР в среднем 13,1. В сфере высшего образования отношение численности студентов количеству преподавателей ниже. Несмотря на то, что число студентов упало с 2008 года на 45%, численность персонала и количество учебных заведений снижались гораздо медленнее. Сохранение такой ситуации приводит к неадекватному обеспечению условий обучения и позволяет выделять на повышение качества лишь небольшой объем ресурсов.

Во Всемирном банке положительно оценивают тот факт, что Украина начала амбициозную и давно назревшую реформу системы образования, которая открывает большие перспективы. Так, недавно принятые законы по вопросам реформирования образования стали большим шагом в направлении создания современной системы образования и предусматривают внедрение программ обучения, направленных на формирование компетенций, необходимых в XXI веке, переход от 11-летнего к 12-летнему среднему образованию, расширение профессиональной самостоятельности учителей, школ и вузов, а также внедрение механизмов повышения качества. Эти важные реформы стали источником большого оптимизма и МОН стремится их реализовать. Тем не менее, преобразования все еще находятся в зачаточной стадии. Поэтому в Организации определили пять приоритетных направлений дальнейшего реформирования, направленного на устранение системных дисбалансов, способных подорвать реализацию программы реформирования образования в Украине.

Среди рекомендаций указаны следующие: распространение концепции «Новой украинской школы» (Нуш) укрепление структуры управления; согласование индивидуальных стимулов и способностей с целями обучения путем реформирования карьерных траекторий учителей и системы учебной нагрузки (ставок); обеспечение эффективной обратной связи и информирования о результатах путем укрепления системы оценивания учащихся, развитие услуг консультирования и ориентации, а также совершенствование мониторинга показателей деятельности в сфере высшего образования.

«Опыт других стран с высокоэффективными системами образования показал, что успеха в реализации реформ можно достичь, если они опираются на политическую волю, пользуются поддержкой заинтересованных сторон, являются финансово устойчивыми и вписываются в систему образования. Устранение дисбалансов и факторов напряжения в сфере образования поможет создать такие условия и направит программу реформирования образования в Украине на путь к успеху», — подытожили во Всемирном банке.