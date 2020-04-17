Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы…»

Главная » Общество » Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...» Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»

Закрыть Отправить

О практических и юридических проблемах антиэпидемической политики, о необходимых законодательных изменениях и посткризисных ожиданиях бизнеса, наше интервью с известным киевским адвокатом Константином Кривопустом.

Скажите, на ваш взгляд, насколько действия украинских властей в сфере противодействия коронавирусу отвечают существующим законам?… Многие правозащитники считают введенные ограничения необоснованными и незаконными.

Есть, действительно, немало спорных решений, которые противоречат Конституции и Законам Украины. Это касается и нарушения базовых положений Конституции, и процедуры введения карантина и многих тактических управленческих решений. С одной стороны, есть понимание, что правительство и местные власти действовали в чрезвычайных условиях и вынуждены были оперативно принимать чрезвычайные решения. А с другой стороны, украинское общество является достаточно юридически грамотным, чтобы четко осознавать свои права и отстаивать их в судах.

Все понимают, что нарушения были и при этом все понимают, что делались они, очевидно, ради общего блага. Выход мне видится таким – власть честно признает ошибки и предлагает обществу не просто «понять и простить» виновников, а инициирует новый Общественный договор по поводу всего комплекса значимых вопросов. В таком случае, будут выработаны новые нормы, отвечающие изменившейся реальности, а главное, будет восстановлено доверие.

На ваш взгляд, какие нормы должны появиться в Конституции и Законах Украины под влиянием новой «пандемической» реальности?

В Конституции должен быть найден новый баланс между гарантиями здоровья, свободы и санитарно-эпидемической безопасности гражданина. Для этого должны быть осмыслена современная роль государства, его обязанности и возможности, в т.ч. чрезвычайные. Это то, от чего долгие годы пытались уйти украинские политики, но прятаться от решения этого вопроса больше не удастся.

Государство должно четко разобрать специфику таких кризисов как пандемии и взять на себя конкретные обязательства по адресной защите и различных категорий людей. Очевидно, что люди старшего поколения требуют особенного подхода. Также, не побоюсь этого слова, «льготной» категорией, должны стать врачи и медперсонал. Это самый ценный ресурс государства в период санитарно-эпидемических чрезвычайных мероприятий. Давайте говорить откровенно, что существуют и другие категории, требующие, так сказать, «таргетированной» поддержки, прежде всего те, чье здоровье и жизнь зависят от решений других: военные, воспитанники интернатных учреждений, немощные люди, а также заключенные и т.д.

Думаю, все согласятся с тем, что усиления требует такой институт как Главный санитарный врач Украины и санитарно-эпидемиологическая служба. Это должны быть адекватные времени институции и люди, а не чиновники, которых знают и боятся только продавцы шаурмы на рынках. Главный санврач, в сложившихся условиях, должен обладать не меньшей субъектностью чем сам министр здравоохранения. Учитывая уровень ответственности в период эпидемий, а также «цену подписи», в том числе под бюджетными документами, главсанврач должен иметь гарантированный уровень независимости и достаточную полноту собственной власти.

Нужны экспертные дискуссии и отдельные парламентские слушания, чтобы осмыслить и наработать десятки новых юридических норм.

Должны ли быть выработаны отдельные нормы, которые призваны защищать права и свободы людей в условиях ЧП, карантинов и пр. Что, на ваш взгляд, требует такого урегулирования?

Во-первых, необходимо пересмотреть понимание категорий «общественные места» и «общественные собрания». Тотально-запретительные подходы здесь не уместны, т.к. они противоречат здравому смыслу. Лично мне не понятно, почему нельзя работать мелким кафе и парикмахерским, хотя на антикоронавирусных телевизионных эфирах с участием депутатов и членов правительства собираются десятки людей в одной студии?!…

Второе, не стоит ждать пока это станет вопиющей проблемой и надо начинать работу по правовому урегулированию вопросов использования систем технического мониторинга. В интернете можно много прочитать о том, что власть собирается контролировать соблюдение правил карантина через приложения в смартфонах, что местные власти где-то изучают вопрос о закупках температурных датчиков для выявления инфицированных, что АйТи-гиганты работают над созданием систем отслеживания контактов больных и пр. Непонятно только на каком правовом основании все это делается?!… Как это согласуется с нормами Конституции и представлениями о правах человека?!…

Третье, необходимо особое внимание уделить противодействию возможным злоупотреблениям властью в чрезвычайные периоды. Как минимум, серьезного обсуждения заслуживает проблема «профитерства», т.е. необоснованного обогащения в чрезвычайные периоды. Давно уже требуют пересмотра санкции за искажение общественно значимой информации. Это и нагнетание паники, и замалчивание информации, и дезинформация, и манипуляция с данными со стороны медиков и властей различного уровня.

Эпидемия завершится не тогда, когда нормализуется медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы.

Что вы можете сказать об экономической составляющей того антикоронавирусного законодательства, которое было в турбо-режиме принято парламентом в начале апреля?

Эти законы грешат всем тем, чем и остальные решения, принимаемые в спешке и без детальной проработки. Там есть и лазейки для создания новых схем по минимизации налогов, и возможности для манипуляций со списками безНДСного импорта и мн. др. Самый главный недостаток заключается в том, что эти законы не дают ответ на главный вопрос: что государство хочет в итоге, стимулировать критический импорт или внутреннее производство?…

Многие опасаются того, что вскоре суды будут завалены исками от бизнесменов из-за невыполнения контрактов следствие эпидемии и введенных властями защитных мер… Есть ли способ предупредить такой сюжет?

Это действительно, большая проблема, важность которой недооценивается. И это будет еще один мощный удар эпидемии, но уже не столько по мелкому, сколько по среднему и крупному бизнесу.

Чтобы этого не произошло, необходимо четкое понимание того, считать ли эпидемию коронавируса форс-мажором. Думаю, что Пленум Верховного Суда должен взять на себя политическую волю и дать свое толкование по этому вопросу. Иностранные юрисдикции отдельная история, но такой шаг в Украине не даст тысячам нарушенных не по вине бизнесмнонов контрактов превратиться в тысячи судебных исков и в многомиллионые суммы юридических издержек.