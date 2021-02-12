Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев

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Уже на следующей неделе в Украине начинается первый этап вакцинации против COVID-19. Хоть и с опозданием на месяц, однако и у нашей страны появился шанс сократить количество жертв этого страшного инфекционного заболевания, охватившего страны всего мира и принесшего к потерям многих человеческих жизней. Прежде всего защитить себя смогут медики, военные и особо уязвимые к вирусу группы населения. В целом же планируется пять этапов вакцинации, которые продлятся минимум полгода, и должны охватить две трети населения страны.

По подсчетам Минздрава, в первоочередной вакцинации нуждаются примерно 21 млн человек. Именно столько украинцев объединяют группы риска. С каждым этапом вакцинации охват будет расти, и на последнем этапе (в конце 2021 — начале 2022) планируют вакцинировать людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастным, ни по профессиональным показателям. Записаться на вакцинацию можно через специальный сайт, мобильное приложение «Дія» или семейного врача. , информируют Экономические Новости.

Вакцины в наличии

На данный момент Украина договорилась о поставках вакцин от COVID-19 нескольких производителей. При этом ни одна вакцина от COVID-19 пока официально не зарегистрирована. Решить эту проблему призван недавно подписанный президентом Владимиром Зеленским законопроект, которым упрощается данная процедура. В рамках сотрудничества с COVAX, которая заботится о доступе бедных стран к прививкам, Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины американо-немецкого производства BioNTech/Pfizer. Компания уже подала необходимые документы на регистрацию в нашей стране. Препарат является РНК-вакциной. Это означает, что часть генетического кода коронавируса вводят в организм человека. Это побуждает его производить вирусные белки, и этого достаточно для подготовки иммунной системы к атаке. Эффективность этой вакцины достигает 90%, но есть и существенный недостаток. Препарат следует хранить при сверхнизких температурах (-70 по Цельсию), что усложняет ее транспортировку. В Офисе президента сообщили, что уже проработан вопрос соблюдения холодовой цепи, необходимой для хранения и транспортировки таких вакцин. Как это будет сделано? Ведь эту вакцину нельзя перевозить в фургонах без специальных термобоксов. Где планирует брать подобные термобоксы наша власть, если весь мир их бронировал еще с ноября 2020 года, а сейчас они в дефиците — вопрос открытый.

В начале февраля украинская сторона также получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax. «Мы говорим о том, что в целом будет 12 млн доз, поставка начинается в феврале. В феврале по этому контракту мы точно получим 1 млн доз вакцин, может, даже больше… Этого достаточно, чтобы вакцинировать 500 тыс. наших граждан, начать и практически полностью пройти первый этап вакцинации в феврале-марте», — заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

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В первую очередь планируют вакцинировать:

— медработников, включая тех, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19;

— военнослужащих ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил;

— пожилых людей из группы риска старше 80 лет;

— работников социальной сферы;

— лица и персонал спецучреждений (интернатов, домов ребенка, домов престарелых и т.д)

Вакцина имеет эффективность в 76% после введения уже первой дозы. Производители предлагают установить промежуток между дозами в 12 недель — тогда эффективность возрастает до 82,4%. Принцип работы вакцины базируется на использовании аденовируcа шимпанзе, который транспортирует белок коронавируса в организм человека. Препарат сертифицирован в ЕС, им уже прививаются в Великобритании.

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Также Украина закупает вакцины за деньги госбюджета. Сейчас Минздрав уже приобрел 1,9 миллиона доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech за 964 млн грн. По данным экспертной организации StateWatch, которая провела анализ условий договора на поставку вакцины, в случае нарушения графика поставок китайской вакцины частная компания «Лекхим» вернет полную стоимость контракта государству. Первая поставка вакцины должна состояться в размере 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней с даты регистрации продукции одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС. Или с даты получения переквалификации ВОЗ, но не позднее 31 марта 2021 года. Вторая поставка вакцины в размере 1,2 млн доз — в течение 90 календарных дней с даты регистрации продукции, но не позднее 31 мая 2021 года. Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что, если эффективность вакцины будет ниже 70%, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

Китайская вакцина относится к так называемым инактивированных вакцин: она состоит из частиц убитого вируса, которые заставляют организм выстраивать защиту, но не вызывают болезни. Сейчас вакцина показала эффективность в 50,4%, что уже вызвало волну критики со стороны политиков и лидеров мнений. Так, депутат фракции «Европейская Солидарность» Мария Ионова считает показатель слишком низким для массовой вакцинации украинцев. «Эффективность этой инактивированной вирусной вакцины находится на уровне 50%. Очевидно, что это препарат для стран третьего мира, которые находятся в отчаянной ситуации и не имеют другого выбора», — сказала она.

Между тем, Кабмин официально запретил регистрировать российскую вакцину от коронавируса. По словам президента Владимира Зеленского, в мире еще нет подтверждения того, что «Спутник V» — безопасная вакцина и на украинцах ее не будут испытывать. «Я считаю, что граждане Украины — это граждане, это — люди, и точно не «кролики», и на них экспериментировать мы не имеем права», — сказал Зеленский.

По плану правительства, все граждане Украины будут вакцинированы бесплатно. Однако те, кто захочет сделать прививку вне очереди смогут вакцинироваться за свой счет. На коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 должна появиться к лету 2021 года. Сколько именно будет стоить курс иммунизации из двух доз, сказать сложно. Ориентировочно стоимость одной дозы может достигать 500-700 грн.

Страхи и предрассудки

Правда, многие украинцы пока еще не слишком доверяют вакцинам. Последние данные различных социологических исследований фиксируют высокий уровень недоверия украинцев в процессе вакцинации в целом и к прививке от коронавируса в частности. Так, по результатам исследования «Украинцы и COVID-19. Осень», проведенного компанией Research & Branding Group в сентябре 2020 года, 50% опрошенных респондентов не согласились бы на бесплатную вакцинацию от коронавируса, тогда как 35% — согласились бы, а еще 15% — не определились. По данным другого исследования Социологической группы «Рейтинг», в ноябре 2020-го около 40% украинцев не хотят участвовать в вакцинации от COVID-19 даже при условии, что прививки будут бесплатными. А если за вакцину еще и придется платить — то количество желающих получить иммунитет от опасной болезни уменьшается до 57%. Итак, согласно социологическим опросам, по меньшей мере половина украинцев наотрез не воспринимают идею вакцинации — и это при том, что имели возможность наблюдать за губительными последствиями пандемии коронавируса в течение всего 2020 года.

Одна из основных причин такого недоверия кроется в конкуренции фармпроизводителей, которые умышленно создавали информационные кампании против друг друга, что в конечном итоге привело к всеобщему недоверию к процессу прививок в обществе.

С другой стороны, многих волнует, достаточно ли безопасны вакцины, разработанные в столь короткое время, и достаточно ли изучены возможные побочные действия. Ведь все до сих пор выявленные побочные эффекты являются лишь отражением знаний, накопленных всего за несколько месяцев. О возможных долгосрочных побочных эффектах отдельных вакцин ничего неизвестно. Знания об этом будут накапливаться в ходе более длительных исследований. По данным ВОЗ, сегодня в мире на разных этапах разработки находятся более 230 вакцин против COVID-19. По состоянию на 2 февраля 2021 года 63 из них проходят различные фазы клинических исследований (испытаний на людях), а 175 — преклинические испытания (на животных). Три вакцины получили разрешение на применение от авторитетных регуляторных органов разных стран, но исследования по ним продолжаются.

Просвещение от власти

Поэтому не удивительно, что украинские граждане считают целесообразным занять выжидательную позицию. В этом контексте одним из главных вызовов для власти на сегодня является качественно провести масштабную разъяснительную работу.

Пока в правительстве, парламенте и Офисе президента отмечают, что вакцинация будет происходить на добровольных началах и никто украинцев заставлять делать прививки от коронавируса не будет. По словам президента Владимира Зеленского, отказ от вакцинации и недоверие к вакцинам новый и очень серьезный вопрос, «который всем нам предстоит решить». «Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна, она нужна», — сообщил он в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответ», который на этой неделе прошел в Киеве.

О том, что руководство Украины может сделать прививки от COVID-19 в числе первых, чтобы мотивировать прививаться население, еще 3 февраля заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

«Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его, президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля будут вакцинировать первыми для популяризации процедуры. Это очень мило, но кто сказал, что вакцинирование этих персон поднимет популярность процедуры вакцинации в Украине? И почему их должны вакцинировать Pfizer, а не тем препаратом, который не хотят называть Степанов и Зеленский? Есть и еще один вопрос – кто еще из их друзей, родственников и знакомых будет уколот вакциной Pfizer? Жены, родители, дети и водители?», — задает вопрос политик Борислав Береза.

По словам министра здравоохранения для победы над коронавирусом Украине нужно вакцинировать как минимум 60% населения «бесплатной и безопасной вакциной». Вакцинацию будут проводить в 4250 пунктах прививок и силами 572 мобильных бригад, в среднем 23 мобильные бригады на регион. Министр также утверждает, что на первом этапе вакцинации в каждом регионе нужно будет сформировать только по 7−8 мобильных бригад.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине несколько этапов вакцинации для приоритетных групп могут стартовать одновременно. «Способности нашей системы здравоохранения — это 500 мобильных бригад и 4250 пунктов прививки — делать около 5 млн прививок в месяц, когда кампания выходит на полную мощность», — отметил он.

Как сообщил и.о. гендиректора «Центру громадського здоровь`я» Игорь Кузин, партия вакцин будет прилетать в Киев, проходить растаможку и ехать в место, где ее будут хранить в специальных условиях при температуре 70-80 градусов мороза. Затем партиями, которых будет хватать на пять дней вакцинации, их будут отправлять в области (вакцину после разморозки можно использовать в течение пяти дней — ред).

В областях сформируют специальные мобильные бригады, в каждой из которых будет врач, две медсестры и водитель. Людей уже обучили, как работать с вакцинами от коронавируса. Для вакцинации определят несколько временных пунктов. Каждое помещение будут делить на три зоны – там, где люди ожидают вакцинацию, там, где вакцинируются, и там, где ожидают 30 минут после вакцинации (на случай аллергической реакции).

По словам Виктора Ляшко, людей пожилого возраста начнут вакцинировать в марте. Но это не значит, что все люди старше 60-ти лет будут провакцинированы именно в марте. Начнут с людей старше 80-ти лет и как только количества вакцин в Украине станет больше, этот барьер будут постепенно убирать, вакцинируя людей старше 70, 60 и так далее. По его словам даже в самые отдаленные села будут приезжать мобильные бригады и предлагать людям вакцинироваться.

На местах будет координатор, который заранее уведомит жителей населенного пункта о том, когда приедет мобильная бригада.

«Есть проблема по всему миру, что неровно происходит распределение вакцин. И, как вы знаете, вакцинация началась в странах с высоким уровнем дохода — таких как США, Великобритания и др. И почему Украина до сих пор не начала? Ну потому что есть определенная конкуренция на глобальном рынке относительно доступа к таким вакцинам», — пояснила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер. По ее мнению, исправлению этой ситуации способствует объединение усилия ВОЗ, ЮНИСЕФ, в частности, была создана глобальная инициатива COVAX, с тем, чтобы страны с низким уровнем дохода, которые не могут конкурировать на мировом рынке, получили доступ к вакцине. В то же время Сильвандер отметила, что для преодоления распространения коронавирусной болезни одной вакцинации недостаточно. «Но наибольшей преградой, которая встает перед нами, — это дезинформация. Очень много ложных слухов, которые бытуют сейчас относительно различных доступных вакцин, и мы должны бороться, противодействовать всей этой дезинформации — вакцины являются безопасными, они были протестированы. Вакцины очень четко отслеживаются и регулируются. Нам нужно распространять тот посыл, что вакцины являются безопасными», — акцентировала Сильвандер.

Экономические стимулы

Между тем, заставить украинцев вакцинироваться могут чисто экономические стимулы. В первую очередь, желание путешествовать. Ведь поделившись с Украиной частью своих вакцин, тот же ЕС может захотеть в ответ внедрить дополнительные обязанности для граждан неевропейских стран. Речь идет о так называемом «паспорте вакцинации», дискуссия о котором активно ведется среди наших западных партнеров. Речь идет прежде всего о том проценте украинцев, которые наотрез отказываются вакцинироваться даже при наличии бесплатных доз вакцины. Однако это рискует усилить неравенство граждан и способствовать созданию новых социальных классов.

«Идея о паспорта вакцинации не нова. Так называемые желтые книги, или сертификаты международной вакцинации, были введены ВОЗ с 1969 года. Сегодняшние технологии цифрового учета позволяют сделать такие документы более надежными, в том числе по вакцинации от COVID-19 », — заявил руководитель проекту Евросоюза «PRAVO-Justice» Довидас Виткаускас. Он отметил, что будущее удостоверение о вакцинации от коронавируса, скорее всего, будет называться «зеленая книга», и первые образцы такого документа уже выпускают, например, в Израиле и Исландии. В Евросоюзе размышляют над тем, каким должен быть этот документ, поскольку вопрос о его назначении очень интенсивно обсуждают в Брюсселе. В то же время, как отметил Виткаускас, вопрос, как доказать факт вакцинации, до сих пор не урегулирован, и страна делает это по своему усмотрению. В частности, применяются паспорта вакцинации или справка, выданная врачом или медицинским учреждением, подтверждающий факт вакцинации или наличия иммунитета. Однако очевиден тот факт, что справки или удостоверения должны быть стандартизированы на международном уровне. Он признал, что в этом контексте будут возникать определенные правовые проблемы, даже при наличии стандартизированного подтверждение вакцинации, могут возникать вопросы о том, когда и как были сделаны прививки. Открытым также остается вопрос, на протяжении какого времени сохраняется иммунитет, приобретенный после вакцинации или естественным путем, после перенесенного заболевания.

To be continued?

Тем временем ряд мутаций коронавируса и дебаты вокруг эффективности вакцин поставили закономерный вопрос: нужно ли будет начинать процесс разработки вакцин с самого начала? Однако производители вакцин от коронавируса уверяют, что теперь вакцины можно будет разработать значительно быстрее. Учредители немецкой фармацевтической компании BioNtech Езлем Тюречи (Özlem Türeci) и Угур Шахит (Uğur Şahin) выразили убеждение, что в том случае, если вирус мутирует даже слишком сильно, чисто с технологической стороны будет возможным скорректировать вакцины. «Мы могли бы генетическую информацию нынешнего вирусного антигена заменить новой, мутировавшим. Это все происходит очень быстро. Это, возможно, продолжалось бы шесть недель», — отметила Езлем Тюречи.

Впрочем, пока в таком обновлении вакцин не было необходимости. Но меньшая эффективность вакцин является достаточным основанием для того, чтобы начать работать над ними — для того, чтобы они сумели вовремя защитить от новых вариантов коронавируса или даже от комбинаций из разных мутаций. То, как функционирует постоянное изменение вакцин, можно проследить на примере сезонного гриппа. Вирус гриппа также способен к мутациям, поэтому вакцина от гриппа каждый год меняется и, соответственно, поэтому необходимо ежегодно вакцинироваться от этой болезни.

Несмотря на приближение массовой вакцинации, эксперты предупреждают, что быстрой победы над коронавирусом ждать не стоит. Нынешний год все еще будет годом пандемии, хотя ситуация должна стать более контролируемой.