На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха

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Самыми популярными направлениями для зимнего отдыха украинцев в туристических агентствах называют Грузию, Словакию, Австрию, Болгарию, Андорру, а также курорты Карпат и Закарпатья.

Дешевые варианты

Туристические агентства начинают продавать зимние туры еще летом. «Мы еще летом продавали зимние туры. Для туристов это очень выгодно. Благодаря акции «Раннее бронирование» существует множество эксклюзивных преимуществ от TUI, а именно: скидки от отелей до 40%, первый взнос всего 10% от стоимости тура, большой выбор отелей», — рассказывают« Экономическим новостям » в пресс-центре TUI Ukraine.

Первое место в рейтинге «Самый дешевый горнолыжный отдых» в TUI Ukraine отдают горнолыжной Грузии. «По сравнении с другими конкурентными горнолыжными курортами здесь все ориентировано на катание. Apres-ski (совокупность вечерних развлечений горнолыжных курортов после закрытия трасс) практически отсутствует, вечером можно отдохнуть только в отеле или в одном из кафе », — отмечают в TUI Ukraine.

О том, что горнолыжный отдых в Грузии можно совместить с насыщенной экскурсионной программой, кухней, а также колоритом, который предлагает эта страна, рассказывают в Join UP. «Как лыжников, так и сноубордистов привлекает Гудаури, причем совершенно разных уровней подготовки — есть трассы для новичков, детей и слалома. В Бакуриани — несколько десятков лыжных трасс, кроме того, возможны прыжки с трамплинов, катание на санках и тюбинге, в конных упряжках, на квадроциклах и снегоходах», — делятся прелестями отдыха в Грузии в Join UP.

Впрочем, отметим, горнолыжный экскурсионный тур в Бакуриани на 7 ночей в случае проживания в двухзвездочном отеле будет стоить не так уж и дешево — от 14 136 грн с человека.

Отличительной и недорогой альтернативой Альпам, особенно для тех, кто только начинает кататься или приезжает в горы с детьми, в TUI Ukraine называют Андорру.

«Именно Андорра странным образом ежегодно привлекает миллионы туристов. После дня в горах туристов ждут многочисленные рестораны — они есть во всех поселках княжества. Для тех, кто предпочитает бары и дискотеки, лучшим выбором станет поселок Пас-де-ла-Каса или столица страны — Андорра-ла-Велья. Отдых в Андорре с детьми или дружной компанией запомнится еще больше благодаря посещению крупнейшего термального комплекса Европы — Caldea», — рассказывают в пресс-центре TUI Ukraine и отмечают, что первый снег в Андорре обычно выпадает уже в ноябре и, как правило, лежит на вершинах до середины апреля. То есть сезон катания на лыжах — полгода.>

Тур из Киева в Андорру обойдется любителю покататься на горных лыжах от 7600 грн / 7 дней.

Поехать покататься «за дешево» на лыжах в Join UP также советуют в Словакию . «В Словакию можно отправиться и на 3-4 дня, и на неделю. Эта страна предлагает доступный отдых от 4460 грн с человека за уикенд. С Попрада, куда SkyUp Airlines осуществляет прямые перелеты, можно попасть на горнолыжные курорты Высоких и Низких Татр. Особенно комфортно здесь будут чувствовать себя маленькие лыжники — на курортах Словакии созданы отличные условия для обучения детей от трех лет», — рассказывают «Экономическим новостям» в Join UP.

Отдохнуть в Словакии 7 ночей / 8 дней — одному человеку будет стоить от 6411 грн.

От 14 618 грн с человека с проживанием в трехзвездочном отеле 7 ночей будет стоить любителям активного отдыха Австрия , которая на уровне со Швейцарией считается горнолыжной «Меккой» для европейских поклонников зимнего отдыха.

До конца января SkyUp осуществляет прямые перелеты по маршруту Киев-Зальцбург.

Если искать дешевые варианты для поклонников горных лыж в Украине, то альтернативой недешевому Буковеляю могут стать Славское, Захар Беркут, Красия, Пилипец, Бескид, Орявчик-Звенив.

Так, в частном секторе Славского комнату можно снять по цене от 300 грн / сутки. В отелях стандартный номер на двоих — от 480 грн / сутки. Стоимость ски-пасса на горе Тростян в день — от 530 гривен.

Курорт Красия, который создавался как тренировочная база для олимпийского резерва в селе Вышка Закарпатской области, может похвастаться самыми длинными в Карпатах трассами, которые подходят как для начинающих, так и для профессионалов. Дешевле обойдется проживание в частном секторе — снять комнату на сутки стоит от 250 грн. Отель — от 580 грн / сутки.

Стоимость ски-пасса на курорте Пилипец — от 250 гривен. Сезон катания обычно начинается здесь еще в ноябре и продолжается до апреля. Общая длина трасс — 20 000 метров. Сутки проживания в стандартном номере отеля — от 400 грн / сутки. В частном секторе — от 220 грн / сутки.

Дорогой отдых

Самым популярным, однако и cамым дорогим горнолыжным курортом в Украине является Буковель. В целом же сэкономить можно и на Буковеле, если поселится не на самом курорте, а в нескольких километрах от него, а затем ежедневно добираться к подъемникам. Вместо 2250 грн (стоимость суток проживания в двухместном стандарте курорта «Буковель») можно платить 400 грн + 50-80 грн / проезд автобусом. Стоимость ски-пасса в Буковеле — 1120 грн / день.

Кроме Буковеля недешевым горнолыжным курортом в Украине считается Драгобрат . Сезон катания — до середины мая. Проживание в отелях на территории курорта — от 850 грн / сутки. Ски-пасс на один день — 500 грн.

Неоправданно дорогим — всего несколько трасс двух видов сложности — выглядит горнолыжный курорт Плай. Ски-пасс — 800 грн / день. Номер «стандарт» — от 1 тыс. грн.

По словам представителей TUI Ukraine, самым дорогим горнолыжным отдыхом заграницей однозначно отличается Франция. «Горнолыжные курорты Франции считаются одними из лучших зимних курортов во всем мире. На склонах французских Альп создано более четырех тысяч трасс (более двухсот горнолыжных курортов) для горных лыж, сноубордов, бобслея и других видов активного зимнего отдыха. Каждый турист сможет найти здесь подходящий для себя вариант и получить настоящее удовольствие от катания и невероятного Apres-ski», — отмечают в пресс-центре TUI Ukraine. Французский курорт Ла-Плань занимает первое место в Европе и мире по совокупности преимуществ горнолыжного центра (возможностям катания на лыжах, протяженности и площади трасс, катанию вне трасс, снежным условиям, удобству подъемников и т.п.). Курорт состоит из 10 деревень, шесть из которых соединены дорогами, трассами и подъемниками.

Настоящей зимней сказкой в TUI Ukraine называют Финляндию. По мнению оператора, этому способствуют климатические особенности местности, новейшие разработки горнолыжной индустрии, разветвленная система трасс, высокий уровень безопасности и широко развитая туристическая инфраструктура, а главное — возможность посетить самого Санта-Клауса.

Несмотря на это, в Join UP Финляндию называют недостаточно популярным направлением среди украинцев. В конце декабря и на Рождество туда можно будет отправиться чартерным рейсом от 26 000 грн за человека.

В целом же, в TUI Ukraine обращают внимание на зависимость стоимости тура от сезонности. «Безусловно, туры на Новый год пользуются большой популярностью, но и стоят значительно дороже, а горнолыжный отдых который приходится на весну, то есть на конец сезона, или же на самое его начало — ранней осенью, — стоит дешевле», — отмечают туроператоры.

В качестве примера здесь приводят горнолыжные курорты Австрии, где на новогодние праздники стоимость путешествия стартует от 44 070 грн. за двоих, тогда как отдых на другие даты можно приобрести за 40 948 грн. Традиционно цена на лыжный отдых на новогодние праздники отличается от других периодов на 20-30%. За месяц до новогодних праздников на «горячие даты», согласно информации туроператоров, уже забронировано более 80% туров в лучших отелях.

«Однако ценообразование зависит не только от периода, но и от наличия полетной программы чартерных рейсов в определенные регионы. Например, в феврале австрийские курорты будут стоить дороже, чем в январе, из-за логистики и праздничных каникул у европейцев », — отмечают в SkyUp.

Новые направления

В копилку горнолыжных итальянских направлений, куда могут поехать украинцы, в 2019 году присоединился еще один — Валле-д’Аоста . Курорт дарит своим гостям уникальную возможность провести отпуск, покоряя самые высокие вершины Европы — некоторые из трасс расположены на высоте 3900 м — при этом не повторяя один и тот же маршрут.

Для того чтобы иметь возможность кататься не только по территории Италии, но и Франции и Швейцарии, достаточно приобрести единый абонемент на подъемники, соединяющие курорты этих стран. Изюминкой Валле-д’Аоста является тот факт, что вдоль долины расположены романтические средневековые замки и древнеримские руины. Украшение региона — его столица Аоста, античный римский город, который хранит памятники эпохи в их первоначальном виде.

Одной из новинок Join UP! зимнего сезона 2019-2020 являются путешествия в австрийский Зальцбург. «С 28 декабря до 1 февраля можно воспользоваться прямыми рейсами на крыльях SkyUp Airlines. Зальцбург является известным «Европейским спортивным регионом», также здесь расположены термальные и горнолыжные курорты Бад Гаштайн и Бад Хофгастайн», — говорят в Join UP!.

Новинкой этого сезона также стала грузинская Сванетия, неподалеку от которой расположен не очень популярный среди наших туристов горнолыжный курорт Хацвали. Общая протяженность трасс Хацвали пока небольшая, до 6 км, но каждый год на курорте открываются новые трассы и строятся новые подъемники. По прогнозам туроператоров, через некоторое время этот курорт будет не менее популярен чем Гудаури или Бакуриани.

Обычно же, планируя свой горнолыжный отдых, украинцы, по наблюдениям туроператоров, принимают во внимание соотношение цены и наполнения туристического пакета, наличие прямого авиасообщения с курортом и развитость горнолыжной инфраструктуры.