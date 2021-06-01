Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021

Главная » Общество » Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021 Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021

Закрыть Отправить

Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Он считает, что прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок. Тем не менее, мир мечтает сбросить с уставших плеч тяжесть пандемических оков и вернуться к нормальной жизни.

На пороге лета 2021 карантинные границы начинают прорываться: украинцы могут путешествовать в 107 стран! Египет, Турция, Греция, Кипр, Сейшельские острова, — домашний плен наконец-то закончился. Пора паковать чемоданы! Тем не менее, сезон 2021 несколько отличается от предыдущих. Его особенностями и важными полезностями для путешественников с «Экономическими Новостями» поделился Игорь Колос, директор и соучредитель туроператора «Бомба-тур», путешественник со стажем, который посетил более двух десятков стран. За период пандемии коронавируса компания, которую возглавляет Игорь, не потеряла ни одного сотрудника, а в этом году даже создала новые рабочие места.

По словам Игоря, с одной стороны, последний год для туризма оказался настоящим испытанием на выживание, с другой же — научил приспосабливаться к новой реальности, к жизни в условиях пандемии:

«Если прошлой весной большинство путешественников искали возможности вернуться в свои дома или переждать пик пандемии в странах пребывания, то через год после этих событий туризм начал по чуть-чуть восстанавливаться. Вместе с тем, делать какие-то оптимистичные прогнозы рано, ведь на ситуацию влияет очень много факторов, яркий тому пример — введение в конце апреля локдауна и комендантского часа для местного населения и бизнеса в Турции, обязательное ПЦР-тестирование всех туристов, пребывающих в этой стране.

Что же, если путешествия восстанавливаются и туристические страны отрывают свои границы, давайте поговорим о том, как все-таки минимизировать риски для туриста. Сразу скажу, что идеального рецепта не существует, но определенные советы нужно запомнить и принимать во внимание:

1. Следить за правилами въезда/выезда в выбранную вами страну отдыха и обязательно мониторить условия возвращения в Украину из этой страны.

Читайте: "Ситуация накаляется": Греция привела в боевую готовность флот из-за турецких судов

2. Заказать на даты путешествия страхование на случай заболеваний COVID-19.

3. Внимательно читать условия бронирования на предмет отмены или переноса дат отдыха.

4. Конечно же, соблюдать эпидемиологические правила, так как ковиду всё равно, что вы на отдыхе.

Читайте: Польша первой в НАТО закупит турецкие боевые беспилотники

5. Последний, но самый главный момент — вакцинироваться! Отнес это на последний пункт, так как для наших граждан — это пока что недоступная роскошь», — перечислил самые важные моменты опытный путешественник.

Кроме того, Игорь Колос рассказал о самых популярных направлениях и ценах на них:

«Цены действительно снизились в сравнении с 2019 годом (2020 не будем принимать во внимание, ведь большинство стран так и не открылись прошлым летом). Более того — доступными по кошельку украинским туристам стали такие экзотические направления как Доминиканская Республика, Мальдивские острова, Танзания. Что касается традиционных для наших граждан Турции и Египта, то их стоимость тоже снизилась. К примеру, после майских праздников недельный отдых в Турции на 1-линии в 5-звездочном отеле стоил 5-6-7 тысяч с человека по системе «все включено». Сейчас уже таких цен нет, поэтому людям, планирующим на свой летний отпуск путешествия, нужно уже мониторить предложения и бронировать туры.

Что же касается этого лета, наши клиенты предпочитают страны балканского полуострова, Черногорию (въезд без ПЦР тестов), Хорватию, Албанию, Грецию. Стоит отметить, что не только авиа, но и автобусные туры в эти страны пользуются спросом, ведь в течение всего тура мы путешествуем в составе одной и той же группы и количества людей, а перед выездом сдаем организовано ПЦР-тесты. Также популярными стали экскурсионные авиатуры в Турцию, Стамбул и Каппадокию. Стоимость таких туров с перелетом в обе стороны, 4 ночи в отелях с завтраками, экскурсионной программой и сопровождением нашего тревел-эксперта, обойдутся в районе 7000 гривен с человека. Традиционно будут популярными пляжные туры на «все включено» в Египет и Турцию — это уже классика жанра для многих наших туристов».

Куда поедем?

В целом же перед официальным началом отпусков украинцы всё чаще задаются вопросом, где провести недельку-вторую, оторвавшись от мыслей о работе, рутине и вирусе, который уже стал столь печально привычным… В каждой стране продумывали свою систему организации отдыха туристов, чтобы и минимизировать всевозможные ковид-риски, но и не потерять столь необходимый доход от туризма.

Обожаемый украинцами Египет, стал настоящим оазисом спасения в пандемической безнадеге. Здесь эксперты советуют не смотреть исключительно в сторону всеми любимых Хургады и Шарм-эль-Шейха, а в этом годы выбрать, например, также Марс-Алам. Активно предлагать туры в этом направлении начали не в самый разгар пандемии, а ещё раньше. Среди особенностей отдыха здесь, как и в других городах Египта, – экскурсии и дайвинг с созерцанием разнообразия подводного мира. Во время экскурсий туристам предлагают посмотреть на «шахты Клеопатры» или провести свидание с морскими коровами — огромными подводными добряками, которые достигают четырех метров! Вместе с тем, украинцы расстроены новостями о том, что приятные цены на туры вскоре могут остаться в прошлом. Дело в том, что жители соседней России, которые уже устали от Сочи и аннексированного Крыма, вскоре могут хлынуть на египетские берега. Ну а так как спрос порождает предложение, по прогнозам украинских экспертов, цены на туры могут взлететь процентов на 15-20.

Турция, конечно же, — опять среди фаворитов. С 15 мая 2021 года, прежде чем въехать в Турцию, туристам нужно обязательно сдать тест на коронавирус и заполнить электронную анкету на сайте МОЗ Турции за 72 часа до вылета. В этой анкете нужно указать паспортные данные, телефон, электронную почту, тип въезда, дату вылета и номер рейса, адрес пребывания в Турции. Забыли или не захотели заполнить — получите штраф или вообще не попадёте на борт самолёта.

Однако 12 мая власти Турции сняли требования по ПЦР-тестам для всех пассажиров из Украины вне зависимости от их гражданства. Т.о., до 1 июня украинцам не нужно было сдавать тест на коронавирус для въезда в Турцию, но по прилету в Украину, приходилось сдавать ПЦР-тест согласно общим правилам для прилетающих граждан Украины от 24.03.2021. В соответствии с этими правилами все граждане Украины, кто прилетает в Украину с 24.03.2021 должны сдать ПЦР-тест или пройти 14 дневную самоизоляцию. Граждане Украины, возвращаясь из-за границы, должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не больше чем за 48 часов до момента пересечения границы. Либо пройти 14 дневную самоизоляцию путём установления приложения « Дій Вдома». Либо установить приложение « Дій Вдома», сдать тест в аэропорту (или в любой лаборатории). Советуем перед сдачей теста уточнить, снимет ли лаборатория с самоизоляции в приложения « Дій Вдома», т.к. не все лаборатории имеют на это право. Обычно, это занимает 7-12 часов с момента сдачи теста. Что касается иностранных граждан. Все иностранные граждане должны иметь отрицательный ПЦР тест сделанный не позднее 72 (ранее было 48) часов до пересечения государственной границы (неважно из какой страны иностранец летит) и полис медицинского страхования. Применение самоизоляции или обсервации к иностранным гражданам теперь НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. Если нет ПЦР -теста – сотрудники погранслужбы откажут иностранцам и лицам без гражданства в пересечении государственной границы.

В день публикации статьи появились очередные изменения. Руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык сообщил о том, что Турция изменила требования въезда для украинцев и с 1 июня граждане Украины, которые путешествуют в эту страну, должны будут предъявить перед путешествием один из четырех документов по выбору. Речь идет о сертификате о вакцинации, справке о перенесенном заболевании, отрицательном результате ПЦР-теста максимум за 72 часа с момента сбора материалов до въезда в Турцию или экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2 максимум за 48 часов до въезда. Детям до 6 лет тест не нужен.

В этом году туристы не менее активно выбирают ленивый отдых в Турции, а рейсов в эту курортную страну запланировано даже больше, чем было до начала пандемии. Вместе с тем, эксперты предупреждают о возможных неприятностях. В частности, некоторые недобросовестные владельцы отелей ради красивой картинки искусственно «отбеливают» пляжи, меняя песок на строительные минералы, что может быть опасным для здоровья. Ну а чтобы закончить разговор об этой стране на приятной ноте, можно отметить, что в Турции с каждым годом растет количество локаций, где используют украинский язык. И речь не только о персонале, который скажет «Привіт» и «Дякую», но и о различных музеях и других туристических «мекках».

Греция в этом году опять открывается для украинских туристов! Министр туризма этой страны Харис Теохарис заявил о том, что с 14 мая украинцы могут «планировать» долгожданный отдых, но перед поездкой нужно соблюдать условия въезда и пребывания. В частности, за день до вылета необходимо заполнить анкету PLF, а на границе — нужно предъявить ПЦР-тест или карту вакцинации, одобренную властью Украины. А вот дети до пяти лет могут путешествовать в эту страну и без теста или сертификата вакцинации. Цена тура в Грецию в этом году стартует от 500 долларов за двоих. Эту страну наши туристы облюбовали из-за прекрасных видов, и комфортной летней температуры воздуха и воды, и, благодаря популярным шоппинг-турам.

Кипр в этом году также ослабил карантинные ограничения, открыл кафешки и зазывает туристов. Так, путешественники из более чем пятидесяти стран, в том числе и украинцы, могут въезжать на Кипр без необходимости пребывания на самоизоляции или теста на COVID, если они вакцинировались препаратом, одобренным в Евросоюзе. Путешественникам нужно заполнить заявку на сайте Cyprus Flight Pass не позднее, чем за 24 часа до прибытия и загрузить сертификат о вакцинации. С 10 мая на Кипре можно передвигаться без SMS-предупреждения, но комендантский час с 23:00 до 5:00 всё ещё напоминает о пандемии.

Примерно с мая и по октябрь ещё одним популярным местом для украинских туристов становится красавица Черногория. Это небольшая, но очень красивая страна, которая далеко не первый год манит путешественников своей красотой и гостеприимством. А также — очень вкусной кухней, которая просто не может оставить равнодушной ни одного гурмана. Этот курорт часто выбирают люди, которые не любят, чтобы за них что-либо решали и которые не против самостоятельно продумать каждый шаг своего отпуска. Благодаря строгим карантинным правилам, в этой стране статистика COVID сегодня лучше, чем в Турции и Греции. Но и гостям не нужно забывать о том, что необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Украинцы сегодня могут въезжать в Черногорию без каких-либо ограничений – без виз и ПЦР-тестов. Кроме того, в этой стране с 13 мая путешественникам предлагают делать бесплатные ПЦР-тесты для возвращения домой, и лечить от коронавируса на отдыхе за их счет.

В 2021 году украинцы заинтересовались отдыхом на Занзибаре. Не пугал туристов ни длительных перелёт, ни статус terra incognita, ни то, что стоимость отдыха на Занзибаре на двоих стартует примерно от 56 тысяч гривен. Вот только отдых в Танзании для украинских туристов усложняется введением новых правил по борьбе с пандемией. Местные власти с 4 мая ввели обязательное тестирование на COVID-19 до и после прилета в страну. Кроме того, во время пребывания здесь туристы должны будут соблюдать профилактические меры, включая ношение масок, дезинфекцию и дистанцирование. В целом же, для того, чтобы посетить Танзанию, украинцам нужно заполнить traveller’s health surrveillance form на сайте Минздрава Танзании в течение 24 часов до прилета; сдать ПЦР-тест не ранее 72 часов до вылета; сдать экспресс-тест на COVID по прибытии за 25 долларов.

Что касается ещё одного экзотического курорта, Доминиканы, здесь туристов тоже может ожидать несколько неприятностей. Прежде всего, нельзя забывать о том, что с мая по октябрь здесь тянется сезон дождей со штормами. Подобные погодные испытания, обычно, и так не входят в планы туристов. К тому же — они приносят на берег с океана огромное количество водорослей. Это не только не очень украсит гламурные инстаграм-странички туристов, но и усложнит плавание. Тем не менее, туристы отмечают, что это одно из самых ярких и комфортных экзотических направлений для пляжного отдыха и экскурсий. Особенно, если вы можете позволить себе отдых за несколько тысяч долларов. По числу элитных отелей эта островная страна превосходит своих южноамериканских соседей, потому — если хотите отдохнуть «дорого-богато», можете самостоятельно забронировать отель и билеты или же подобрать готовый тур.

В целом, эксперты предупреждают о том, что выбирать туры «пальцем в небо», полагаясь на случай, — идея не самая хорошая и лучше потратить время для того, чтобы защитить себя и своих близких от неожиданных неприятностей. Пока сложно делать смелые прогнозы по поводу того, как пройдет этот сезон, но уже можно понемногу опять открывать для себя этот прекрасный мир и его красоты.