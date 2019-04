Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

Бронировать туры для летнего отпуска нужно уже сейчас, чтобы потом получить комфортный и качественный отдых, призывают украинцев туроператоры. С приближением даты отдыха сократится выбор отелей и номеров утверждают они. Это касается и выбора авиакомпаний и их рейсов — удобного для туристов времени отправления и прибытия самолетов.

Самые популярные направления

Сейчас, как рассказал «Экономическим Новостям» генеральный директор компании Join UP! ( Join UP! Предлагает туры в 53 страны мира) Дмитрий Сероухов, украинцы довольно активно бронируют туры на апрельском-майские выходные.

«На данный момент больше бронирований туров на такие направления (в порядке убывания): 1. Египет, 2. Турция, 3. Испания, 4. Кипр, 5. Китай, 6. Греция», — говорит он.

Тем не менее, на туры для летнего отдыха также есть спрос. Согласно статистическим данным бронирований Join UP!, здесь уже вырисовывается определенная картина предпочтений. Самые популярные направления летнего сезона: 1. Египет, 2. Турция, 3. Испания, 4. Италия, 5. Тунис, 6. Болгария, 7. Черногория, 8. Кипр, 9. Грузия, 10 Греция, 11. Украина.

Главными критериями выбора туров украинцами туроператоры называют стоимость и комфорт. «Если говорить о массовых направлениях, то в своем выборе украинцы руководствуются ценой и комфортом. Поэтому при разработке тура мы всегда стараемся максимально сбалансировать взаимозависимость

«цена — качество». Ведь наша главная цель — это сделать путешествия максимально доступными для наших граждан. Мы хотим, чтобы украинцы стали путешествующей нацией», — говорит Сероухов.

Цена и качество

Отметим, при желании погреться под египетским солнцем на апрельско-майские выходные путешествие на двоих может стоить от 20 тыс. грн. Однако уже сейчас есть проблемы с местами на рейсы. Летом отдохнуть в Египте дешевле — цены на недельный отдых для двоих стартуют от 18 тыс. грн. Выбор рейсов

на лето есть. Впрочем, если в апреле-мае температура воды в популярном среди украинских Шарм-эль-Шейхе +25 … +26 градуса, то в летние месяцы она, прогнозируемо, будет + 28 + 29 градуса. Добавит в градусах и температура самого воздуха. В апреле-мае она + 27 + 29 (днем) и +19 (ночью), летом — от +34 до +36 градусов (днем) и +25(ночью).

Путешествие вдвоем во вторую по популярности страну среди украинцев — Турцию на неделю в период апрельско-майских выходных обойдется дешевле — от 11 тыс. грн . Прогнозируемая средняя дневная температура в этот период +22, ночная +15. Вода у берегов Турции в Черном море прогреется не более

чем до +15 градусов. У берегов Средиземного и Эгейского морей до + 18. Понятно, что купаться при таких температурах в море рискнет не каждый. Впрочем, туроператоры отмечают, что кроме купания в море в Турции есть много интересного. Для любителей архитектуры — экскурсия по Стамбулу, поездка в Каппадокию и т.д., для экстремалов — сафари на джипах, рафтинг и тому подобное. Для любителей природы — экскурсия на остров Дальян. «Можно также успеть на Istanbul Lale estivali , который ежегодно с 1 по 30 апреля проходит в Стамбуле. Это масштабный фестиваль тюльпанов, который охватывает весь город. Накануне праздника все желающие жители города могут бесплатно получить луковицы этих растений, поэтому ярко-цветочным становится не только центр, но и улицы, дворы, площади и парки Стамбула», — отмечают в пресс-службе туроператора TUI Украина.

Также туроператоры советуют Турцию любителям шопинга — ему, как говорится, никакая погода не помешает. Однако, если уж очень хочется поплескаться в теплой воде именно в конце апреля — начале мая именно в Турции, то туроператоры альтернативой видят поездку на термальные источники

Памуккале — температура воды здесь +40 градусов. Также можно посетить аква-парк.

Забронировать недельный тур на летний период в Турцию сейчас можно за вполне приемлемую цену — от 12 тыс. грн за двоих. Тогда уже возможно сполна насладиться отдыхом на море. Прогнозируемая дневная температура здесь — + 35 градусов, ночная — + 22.

Значительно дороже на апрельском-майские выходные обойдется отдых в третьей по популярности среди украинцев — Испании. Здесь стоимость тура на двоих у туроператоров стартует от 27 тыс. грн. Однако условия проживания, предлагаемые за эту цену, гораздо хуже тех, которые можно получить за минимальную стоимость в Турции или Египте. Если у них это трехзвездочные гостиницы с 2-разовым питанием, то в Испании это двухзвездочный отель, в котором никто не кормит.

Впрочем, если бронировать такой же недельный тур на летний период в Испанию сегодня, то он может обойтись дешевле — от 25 тыс. грн. К тому же — если искупаться в море на апрельском-майские выходные смогут только закаленные украинцы (средняя прогнозируемая температура воды 16 градусов), то насладиться морем летом смогут все — средняя прогнозируемая температура воды +22 … +24 градуса. Однако, как отмечают туроператоры, для экскурсий страной весна является благоприятным периодом. «Летом средняя дневная температура в Испании +30. При такой температуре воздуха особо не погуляешь, а 18 градусов весной — гораздо комфортнее. К тому же, именно на период наших выходных в Испании происходит очень много театрализованных карнавалов », — рассказывают« Экономическим Новостям» в турагентстве «Поехали с нами». Обязательно нашим туристам следует посетить собор Саграда Фамилия в Барселоне, а также окунуться в атмосферу самого зрелищного праздника Фальяс в Валенсии.

Экзотический отдых

Не массовыми, но довольно привлекательными выглядят туры, предполагающие экзотический отдых. «Необычные места каждый человек выбирает для себя сам. Для кого-то экзотикой будет поехать на дайвинг в тот же Египет, который славится своими коралловыми рифами. Для другого экзотика — это поездка на Сейшельские острова в океане или посещение карнавал в Бразилии», — говорит Сероухов.

Несмотря на это в компании Join UP! выделяют два довольно экзотических направления, которые стали доступными для украинцев и спрос на которые все более возрастает. Это остров Хайнань в Китае и Катар.

Китайский остров Хайнань благодаря тому, что он находится на одной широте с Гавайями и имеет такой же благодатный климат, часто называют «Восточные Гавайи». «Если тысячи туристов со всего мира уже успели посетить этот райский уголок, то для большинства украинцев он остается неизвестным, несмотря на то, что здесь есть все для полноценного отдыха: красивые пейзажи, доброжелательная атмосфера, ласковое море, вкусная еда, морепродукты, свежие фрукты, чистый воздух, много зелени, уникальные памятники, круглый год тепло и очень мягкий климат», — рассказывает Дмитрий Сероухов.

Самый дешевый недельный отдых на двоих на острове Хайнань — от 30 тыс. грн.

Что касается Катара, для туристов отличная новость: власти страны недавно упростили визовый режим — теперь граждане Украины могут получать визу в Катар сразу по прибытии. «Это очень интересная страна. Рекомендуемые экскурсии: обзорная, сафари в пустыне, круиз с ужином и экскурсия на западное побережье», — рассказывает Сероухов.

Недельный отдых в Катаре для двоих на период весенних выходных может обойтись минимум в 22 тыс. грн, летом — от 28 тыс. грн.

«Погодные условия в середине весны в Катаре очень напоминают полноценное лето. Средние температуры медленно растут и колеблются от + 22 до + 32 ночью и днем, ​​соответственно.

Постепенное потепление воздуха приводит к прогреванию воды в Персидском заливе до + 23 градусов. В середине лета температура днем ​​достигает своей максимальной годовой отметки + 42. До + 29 воздух остывает лишь ближе к ночи. Температура воды в Персидском заливе у побережья Катара прогревается до + 32 Дожди летом — большая редкость, поэтому осадков ожидать не стоит», — отмечают в турагентстве «Поехали с нами».

Удачный перелет = удачный отдых

Испортить даже самый лучший отдых может неудачный перелет. И здесь трудно не вспомнить ситуации, которые возникли прошлым летом — тогда украинские туристы периодически застревали в аэропортах разных стран из-за несогласованности туроператоров с перевозчиками.

Впрочем, в этом году туроператоры уверяют, что сделали свои выводы и обещают, что проблем с перелетом у них больше не будет.

«Со своей стороны, мы осуществили детальный анализ ситуации и для предотвращения подобного реализовали целую программу шагов в двух направлениях: 1) по планированию расписания перевозок и развитиясобственного флота; 2) по улучшению сервиса и построениям коммуникаций», — рассказывает Сероухов.

По первому направлению, по словам Сероухова, Join UP! Прежде всего максимально сократил объем перевозок силами авиакомпаний-партнеров. «Авиакомпании-партнеры будут выполнять только 20% нашей полетной программы. Мы максимально сфокусировались на экстенсивном развитии и наращивании собственного флота SkyUPAirlines. Именно она будет выполнять 80% полетной программы Join UP! Сейчас парк этой авиакомпании состоит из 4-х среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG (189 мест) и 1-го Boeing 737-700 NG (149 мест). В апреле ожидается прибытие 3 самолетов: 2 самолетов Boeing 737-800 NG и 1 самолета Boeing 737-700 NG. Таким образом, наш флот в летний период будет состоять из 8 самолетов: 6 среднемагистральных Boeing 737-800 и 2 среднемагистральных Boeing 737-700. В целом же, согласно планам компании, к концу 2019 собственный флот SkyUp Airlines будет насчитывать 12 самолетов», — отмечает он.

Что касается улучшения сервиса и построения коммуникации, Сероухов отмечает значительное расширение горячей линии Join UP!, а также перевод ее в круглосуточный режим. «На сайте Join UP! мы сделали онлайн табло с расписанием рейсов, чтобы каждый турист и турагент в любой момент имел возможность проверить состояние рейса. Мы построили коммуникацию с агентами: в случае изменения времени вылета рейса все агенты получают информацию о статусе заявки (номер бронирования тура) и любые ее изменения

по электронной почте и в смс-сообщении. Агенты, в свою очередь, доносят информацию туристам. Также мы запустили мобильное приложение для туристов, который сопровождает их на каждом этапе тура — напоминание о времени выезда в аэропорт, номер электронного ваучера, есть кнопка связи с гидом, быстрая связь со страховой компанией — все это сделает поездку максимально комфортной. Также мы создали сеть представителей Join UP! в аэропортах Борисполь, Киев (Жуляны), Харьков и сеть региональных представителей в Одессе, Львове и Запорожье. Все они обеспечивают коммуникацию с турагентами и туристами», — рассказывает Дмитрий Сероухов. Параллельно отмечает, что процесс совершенствования и улучшения качества работы Join UP! по всем направлениям продолжается.