Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

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Планируете ремонт, и не знаете, с чего начать? Знакомство с опытным дизайнером – самый важный этап перед обновлением вашего жилья. Студия дизайна интерьера «Egoist» и ее руководитель, Виктория Дронова, уже более 12 лет работают на рынке и знают все нюансы и секреты, как преобразить старые стены и сделать комфортное и стильное жилье даже на 30 квадратных метрах.

Дизайн интерьера давно перестал отвечать лишь требованиям практичности и комфорта. Сегодня это настоящая концепция и философия жизни. Услуги дизайнера не ограничены лишь подбором качественных материалов и удобной мебели. Дизайнер, словно художник, рисует проект, который воплотит ваши мечты, настроение, образ жизни. В ХХI веке нет четкого понимания, что такой модный дизайн интерьера. Это некий симбиоз динамики и сдержанности, высококлассного комфорта и эксклюзивных решений.

Как мы работаем?

За 12 лет работы мы настолько разобрались в вопросах дизайна интерьеров, что с уверенностью можем предоставлять весь комплекс услуг. Сотрудничая с нами, наши клиенты экономят время, деньги и нервы. Каждый новый проект для нас – это еще одна возможность использовать свои знания и опыт, чтобы сделать пространство стильным, комфортным и эстетичным.

Студия дизайна интерьера «Egoist» предоставляет полный цикл услуг:

• Составление дизайн-проекта;

• Ремонт «под ключ»;

• Авторский надзор.

Если знание интерьерных стилей и направление не ваш конек, а получить функциональный и роскошный интерьер хочется, вам необходим опытный дизайнер! Добро пожаловать в студию Виктории Дроновой «Egoist Interior Design»!

Как составляется дизайн-проект?

Дизайн-проект – это не просто техническая документация, чертежи и эскизы. Это сложный процесс, направленный на поиск гармонии между творческими, функциональными и инженерными решениями. Я, как дизайнер, только после составления дизайн-проекта и утверждения его с заказчиком понимаю, в каком направлении мы будем двигаться ближайшее время.

Грамотно составленный дизайн-проект – это:

• Отражение индивидуального подхода. Квартира или дом разрабатываются индивидуально под клиента, его пожелания, вкусы и пристрастия.

• Эксклюзивный дизайн. Мы не предлагаем готовые шаблоны и не копируем готовые интерьеры. Крайне важно, чтобы специалист услышал и прочувствовал ваш стиль и смог отобразить его в деталях.

• 3D-проект. Для лучшего понимания дизайнер готовит 3D-визуализацию, чтобы показать клиенту вид будущего помещения после ремонта со всех ракурсов. На данном этапе удобно внести корректировки, посмотреть сочетание отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

• Простой комфорт. В новом доме вам должно быть удобно жить. А это включает в себя правильную расстановку мебели, грамотно подобранную сантехнику и мебель, оптимальное освещение, наличие нужных технических приборов.

• Ремонт «под ключ». Только авторский надзор способствует реальному воплощению дизайн-проекта в жизнь. Дизайнер и его команда должны взять на себя ответственность за каждый квадратный сантиметр помещения и строго контролировать ведение строительных и ремонтных работ. Необходимо уметь принимать альтернативные решения в случае невозможности реализации задуманного.

От своих клиентов нам часто доводится слышать, что в дизайн-проекте студии «Egoist Interior Design» предусмотрены даже те детали, о которых заказчик и не задумывался. А это значит, что профессиональный опыт, талант и понимание потребностей помогут удачно справиться с любой задачей!

Как понять, что дизайнер вам подходит?

Введите в интернете «дизайнер интерьера», и поиск выдаст вам тысячи профильных сайтов. Как выбрать «своего» дизайнера, который сможет воплотить в реальности все задуманные идеи и при этом не растянуть бюджет до бесконечности?

Студия «Egoist Interior Design» это:

• Внимание к каждой идее или пожеланию клиента;

• Работаем во всех стилях и направлениях;

• Профессиональные консультации по всем вопросам дизайна интерьера;

• Поиск альтернативных решений;

• Сплоченная команда с длительным опытом работы;

• Работа по договору;

• Приемлемая стоимость. Профессиональный дизайн-проект не может стоить дешево, но мы делаем скидки при заказе комплексных услуг.

Наши клиенты ждут от нас креативных идей, творческого подхода и профессионального исполнения проекта.

Пусть в вашем доме всегда царит теплая и доброжелательная атмосфера, а за стильное оформление и практичность будем отвечать мы!



Руководитель студии дизайна интерьера «Egoist» Виктория Дронова