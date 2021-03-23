Як «борець з олігархами» Кошулинський перетворився на маріонетку Порошенка

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За два тижня до виборів народних депутатів на Прикарпатті представниця «Європейської Солідарності» Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь представника «Свободи» Руслана Кошулинського.

Офіційна причина – вони з Русланом єдині патріоти серед інших кандидатів на 87-окрузі, а якщо патріоти чубляться, то перемагають олігархи.

Тому «ЄС» зі «Свободою» провели перемовини і, як заявила Маруся, «дійшли порозуміння, що заради України має початися процес об’єднання українських патріотичних сил не на словах, а на ділі».

Звіробій навряд чи є самостійною фігурою, скоріш за все, рішення про її висування та знаття приймав особисто Петро Порошенко

Руслан Кошулинський привітав цю заяву та теж проголосив, що розпочалося об’єднання «ЄС» та «Свободи».

«ЄС» поглинає «Свободу»

Таким чином добіг свого логічного кінця процес поглинання усіх проукраїнських сил партією Порошенка.

Раніше єднання «ЄС» та «Свободи» було неможливим через категоричне несприйняття націоналістами фігури «сивочолого гетьмана». Для них він був «корупціонером, гіршим за Януковича».

Процес «злуки» розпочався у 2019-ому році, коли під час президентських та парламентських виборів Кошулинський «об’єднав та злив» усі націоналістичні проекти на користь «сивочолого гетьмана» та «Європейської Солідарності».

Тобто радикальна націоналістична партія, яка начебто бореться з олігархами, сама стала слугою однієї з найбагатших людей України.

В результаті – жодного представника «Свободи» на всеукраїнському рівні.

Прийшов час подяки, і Петро «віддав» Кошулинському округ на Прикарпатті, забезпечив фінансування його виборчої кампанії та погодив сценарій, за яким Звіробій напередодні виборів знімається на його користь.

Місцеві «свободівці» також була проти львів’янина Кошулинського, який вже давно продався олігарху Порошенку та був заступником голови ВР при Януковичі, а останні часом регулярно гостював на каналах Медведчука.

Бо вони розуміють, що ніякої реальної боротьби з олігархами, яку обіцяє Кошулинський, не буде. В результаті знову постраждають прості люди.

Однак їх «поставили перед фактом», через що багато людей покинули партію.

Планувалося, що «злиття в екстазі проукраїнської опозиції на 87-ому окрузі» стане вибухом, який забезпечить зростання рейтингу «ЄС» та проходження Кошулинського до ВР. А в парламенті він одразу вступить до фракції «ЄС» і стане фактично маріонеткою Петра.

Однак, схоже, що не судилося.

На всеукраїнському рівні новина «розтанула» на фоні рішення РНБО по Харківським угодам.

А антирейтинг Порошенка зіграв проти Кошулинського. Після заяви Звіробій його почав «наздоганяти» Василь Вірастюк, кандидат від «Слуги народу». Справа в тому, що прикарпатців дуже важко обдурити, а як що це стається, то вони дуже швидко розбирають, «хто кому кум, брат та сват».

Справжня мета Кошулинського та Порошенка

Навряд чи об’єднання «ЄС» та Кошулинського буде існувати довго. Бо стратегічний інтерес Порошенка – це зникнення «Свободи» з проукраїнського електорального поля.

На прозахідному полі фактично більше не залишається альтернативи «Європейській солідарності» в парламенті та Порошенку в якості президента.

Таку ж стратегію обрали його партнери на проросійському фланзі – лідери «ОПЗЖ» Бойко та Медведчук. Вони поступово поляризують Україну, провокуючи розкол між Заходом і Сходом заради більшої кількості голосів у Верховній Раді та контролю за фінансовими потоками.

Сам Кошулинський заявив, що мета єднання з Порошенком – «зупинити атаку влади проти українських опозиційних партій, їх лідерів та українських патріотів».

Цікаво, що він мав на увазі – закриття трьох прокремлівських телеканалів, переслідування нардепів через Харківські угоди або санкції проти бізнес-партнера Петра Порошенка та лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука?

Насправді мета Кошулинського – це гроші «сивочолого гетьмана». А Порошенку потрібен ще один штик в Раді для того, щоб зупинити розслідування його корупційних злочинів.

Це ситуативний союз двох безпринципних політиків, від якого постраждають прості люди.