Армия США показала изображения своей новой супер пушки

Пушка способна вести массированный огонь на стратегических дистанциях для многодоменных операций.

Похоже, что армия США случайно раскрыла первое изображение новейшей стратегической пушки дальнего действия в серии презентационных материалов, представленных во время британо-американского мероприятия по модернизации, информирует enovosty.com/news.

В сообщении в Linkedin говорится, что армия США организовала демонстрацию 20 февраля на Абердинском испытательном полигоне, штат Мэриленд, чтобы определить возможности сотрудничества с британской армией.

«Чиновники из армейского фьючерсного командования, командования по развитию боевых возможностей армии США, его центров и лаборатории проинформировали о совместимости, чтобы свести к минимуму риски расхождения в модернизации», — говорится в сообщении.

Также было размещено несколько фотографий, на которых можно заметить плакаты с информацией о пушке дальнего действия, которая может выстрелить снарядом на расстояние в 1000 морских миль.

Стратегическая пушка дальнего действия (SLRC) включает в себя ствол, первичный двигатель и прицеп, снаряд и метательный заряд. Пушка способна вести массированный огонь на стратегических дистанциях для многодоменных операций.

В полевой аккумулятор SLRC будут включены 4 специальные платформы с пушками и транспортёрами тяжелой техники. Также добавлено, что экипаж супер пушки составляет 8 человек на платформу.

