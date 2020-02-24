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Армия США показала изображения своей новой супер пушки

Главная » Последние новости » Новости технологий » Армия США показала изображения своей новой супер пушки
 
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Пушка способна вести массированный огонь на стратегических дистанциях для многодоменных операций.

Похоже, что армия США случайно раскрыла первое изображение новейшей стратегической пушки дальнего действия в серии презентационных материалов, представленных во время британо-американского мероприятия по модернизации, информирует enovosty.com/news.

В сообщении в Linkedin говорится, что армия США организовала демонстрацию 20 февраля на Абердинском испытательном полигоне, штат Мэриленд, чтобы определить возможности сотрудничества с британской армией.

«Чиновники из армейского фьючерсного командования, командования по развитию боевых возможностей армии США, его центров и лаборатории проинформировали о совместимости, чтобы свести к минимуму риски расхождения в модернизации», — говорится в сообщении.

Также было размещено несколько фотографий, на которых можно заметить плакаты с информацией о пушке дальнего действия, которая может выстрелить снарядом на расстояние в 1000 морских миль.

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Стратегическая пушка дальнего действия (SLRC) включает в себя ствол, первичный двигатель и прицеп, снаряд и метательный заряд. Пушка способна вести массированный огонь на стратегических дистанциях для многодоменных операций.

В полевой аккумулятор SLRC будут включены 4 специальные платформы с пушками и транспортёрами тяжелой техники. Также добавлено, что экипаж супер пушки составляет 8 человек на платформу.

Армия США показала изображения своей новой супер пушки

Источник: Defence-blog


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1568

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