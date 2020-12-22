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Boeing собирается обогнать Россию в качестве крупнейшего поставщика вооружений в Индии

Главная » Последние новости » Новости технологий » Boeing собирается обогнать Россию в качестве крупнейшего поставщика вооружений в Индии
 
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Американский аэрокосмический гигант Boeing на пути к тому, чтобы обогнать российские оборонные компании в качестве крупнейшего поставщика оружия для Индии, поскольку ВМС Индии выразили заинтересованность в потенциальной покупке Super Hornets.

Подразделение Boeing в Индии, базирующееся в Нью-Дели, опубликовало новые кадры, на которых показан истребитель F/A-18E, взлетающий с трамплина.

«Наш F/A-18 Super Hornet продемонстрировал способность работать с авианосцев ВМС Индии во время успешного и безопасного запуска с трамплина», — говорится в сообщении компании в Twitter в понедельник.

Демонстрации, проведенные на военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер, штат Мэриленд, в августе, показывают, что Super Hornet хорошо справится с системой короткого взлета, но задержкой выхода (STOBAR) ВМС Индии, и подтвердят более ранние исследования моделирования, проведенные Boeing.

«Первый успешный и безопасный запуск F/A-18 Super Hornet с трамплина начинает процесс проверки на эффективность его работы с авианосцев ВМС Индии», — сказал Анкур Канаглекар, руководитель отдела продаж истребителей в Индии компании Boeing Defense, Space and Security.

В настоящее время ВМС Индии приближаются к закупке Super Hornets в дополнение к своим МиГ-29К российского производства. Если контракт будет подписан, это сильно ударит по позициям России в регионе.

По данным компании, Boeing был сильным партнером аэрокосмического сектора Индии на протяжении почти восьми десятилетий, являясь одновременно опорой сектора коммерческой авиации Индии, а также важным партнером в обеспечении готовности к миссии и модернизации сил обороны Индии.

Сегодня Boeing продолжает играть ключевую роль в развивающейся коммерческой авиации и авиации вооруженных сил Индии.

Источник: Defence-blog


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