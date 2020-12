Boeing собирается обогнать Россию в качестве крупнейшего поставщика вооружений в Индии

Американский аэрокосмический гигант Boeing на пути к тому, чтобы обогнать российские оборонные компании в качестве крупнейшего поставщика оружия для Индии, поскольку ВМС Индии выразили заинтересованность в потенциальной покупке Super Hornets.

Подразделение Boeing в Индии, базирующееся в Нью-Дели, опубликовало новые кадры, на которых показан истребитель F/A-18E, взлетающий с трамплина.

«Наш F/A-18 Super Hornet продемонстрировал способность работать с авианосцев ВМС Индии во время успешного и безопасного запуска с трамплина», — говорится в сообщении компании в Twitter в понедельник.

Демонстрации, проведенные на военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер, штат Мэриленд, в августе, показывают, что Super Hornet хорошо справится с системой короткого взлета, но задержкой выхода (STOBAR) ВМС Индии, и подтвердят более ранние исследования моделирования, проведенные Boeing.

«Первый успешный и безопасный запуск F/A-18 Super Hornet с трамплина начинает процесс проверки на эффективность его работы с авианосцев ВМС Индии», — сказал Анкур Канаглекар, руководитель отдела продаж истребителей в Индии компании Boeing Defense, Space and Security.

В настоящее время ВМС Индии приближаются к закупке Super Hornets в дополнение к своим МиГ-29К российского производства. Если контракт будет подписан, это сильно ударит по позициям России в регионе.

По данным компании, Boeing был сильным партнером аэрокосмического сектора Индии на протяжении почти восьми десятилетий, являясь одновременно опорой сектора коммерческой авиации Индии, а также важным партнером в обеспечении готовности к миссии и модернизации сил обороны Индии.

Сегодня Boeing продолжает играть ключевую роль в развивающейся коммерческой авиации и авиации вооруженных сил Индии.

Our F/A-18 #SuperHornet demonstrates the ability to operate from @indiannavy aircraft carriers during its successful and safe launch from a ski-jump ramp. pic.twitter.com/92V14EXV9M

— Boeing India (@Boeing_In) December 21, 2020