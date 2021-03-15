Французская армия готовится получить 90 бронемашин VBL Ultima

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Ожидается, что в 2021 году французская армия получит 90 легких бронированных тактических разведывательных машин VBL Ultima 4×4.

Компания Arquus будет постепенно модернизировать 733 автомобилей VBL до нового стандарта VBL Ultima. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

VBL Ultima — это модернизированная версия колесной, амфибийной бронированной машины French Vehicule Blinde Leger (VBL) с большой подвижностью, которая была разработана для разведывательных миссий.

Машины модернизируются в рамках контракта 2017 года с французским Direction Générale de l’Armament (DGA).

Самонесущий корпус VBL Ultima изготовлен из высокопрочной стали толщиной от 5 до 11 мм, а бронированные окна обеспечивают такую ​​же защиту, как и сталь.

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VBL Ultima оснащается новым двигателем PSA DW10F мощностью 130 л.с. (ранее 95 л.с.), автоматической коробкой передач W5A580, трансмиссией, системой торможения и охлаждения.