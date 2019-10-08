Сегодня ночью состоится пик самого красивого осеннего звездопада

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В ночь с 8 на 9 октября украинцы смогут увидеть захватывающий метеорный поток Дракониды.

Пик звездопада Дракониды придется на сегодняшнюю ночь. С 8 на 9 октября им смогут любоваться жители северного полушария Земли, информируют Экономические Новости.

Данный метеорный дождь происходит каждый год. В 2019-ом он будет невероятно зрелищным. Если в предыдущие годы во время пика можно было наблюдать падение только нескольких метеоров за один час, то сейчас «звезды» будут падать со скорость 40-50 в час.

Однако радоваться рано. Зрелище ухудшит Луна. В эту ночь она будет практически полной, поэтому небо будет выглядеть довольно светло. Из-за этого некоторые метеоры заметить не удастся.

Ежегодный метеорный поток Дракониды земляне могут видеть из-за того, что в октябре планета регулярно проходит сквозь шлейф частиц, испускаемых кометой Джакобини-Циннерой.

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Основное отличие этого звездопада в том, что метеоры падают плавно. Их не тяжело заметить невооруженным глазом. В ночном небе они будут выглядеть как вспышки оранжевого или желтого цвета.