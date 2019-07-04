На заснеженном острове ученые нашли озеро жидкой лавы

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Исследователи, изучив снимки, полученные из космоса, нашли на острове в Южной Атлантике озеро с жидкой лавой. Необычное природное явление спрятано в жерле вулкана.

Изучив снимки из спутника, ученые обнаружили на холодном и заснеженном острове Сондерс лавовое озеро. Оно находится в вулканическом жерле горы под названием Мишель, информируют Экономические Новости.

Найденное лавовое озеро стало восьмым когда-либо обнаруженным подобным объектом на нашей планете.

Добавим, что остров Сондерс является частью британской заморской территории. Еще в 90-х исследователи впервые заметили, что на острове происходит что-то необычное, были зафиксированы первые признаки присутствия там лавового озера. Однако подтвердить его наличие на Сондерсе не удавалось до сих пор.

Только наличие новых высокотехнологичных спутников позволило исследователям изучить загадочное озеро и удостовериться в его присутствии.

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Специалисты Антарктической службы Британии и Лондонского университетского колледжа измеряли ширину озера с лавой. По их подсчетам, она составляет 90 – 215 метров. Жидкость в озере нагревается до 1000 градусов по Цельсию. Ученые предполагают, что лаве не удается застыть из-за наличия в ней большого количества газов.