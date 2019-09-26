В Украине вырастили рекордную 76-килограммовую тыкву

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В рамках экспозиции AgroExpo-2019 была презентована наибольшая тыква, выращенная в текущем году. Ее вес составил 76 килограммов.

В Кропивницком в рамках «Покровской ярмарки» прошла выставка AgroExpo-2019. Во время этой международной агропромышленной экспозиции 26 сентября провели конкурс «Тыква-великан», информируют Экономические Новости.

После длительного взвешивания овощей, определилась победительница. Ею стала Елена Горлова из поселка Осыковатое Кропивницкого района. Выращенная ею тыква имела вес 76 килограммов. Елене удалось обойти шесть других участников с разных уголков Украины.

Победительница конкурса поделилась секретом выращивания таких гигантских овощей. Она считает, что главное заниматься огородом с любовью.

Отметим, что в 2019 году 76-килограммовая тыква сумела установить трехлетний рекорд. В 2016 году Сергей Куценко выиграл состязание «Тыква-великан» с 63-килограммовым плодом.

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В рамках AgroExpo-2019 Елена Горлова получила в качестве подарка плазменный телевизор.