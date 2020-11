Американская поддержка: Ракетный эсминец Donald Cook направляется в Черное море (ФОТО)

Эсминец Соединенных Штатов Америки Donald Cook направляется в акваторию Черного моря

Корабли ВМС США регулярно патрулируют воды Черного моря в поддержку своих союзников и партнеров по НАТО. Об этом говорится в специальном сообщении в твиттере. Известный американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО. В сообщении командования ВМС США в Европе и Африке прикрепили флаги партнёров — Турция, Украина, Болгария, Румыния, Грузия, информирует enovosty.com/news.

BREAKING: 🇺🇸 #USSDonaldCook DDG 75 began their straits transit into the #BlackSea, marking the 7th time a @USNavy warship has been in the Black Sea Region. #USNavy ships regularly patrol in these waters in support of our @NATO Allies & partners 🇹🇷 🇺🇦 🇧🇬 🇷🇴 🇬🇪!#PowerForPeace pic.twitter.com/8QMEWoL2V0

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) November 23, 2020