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Американская поддержка: Ракетный эсминец Donald Cook направляется в Черное море (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Американская поддержка: Ракетный эсминец Donald Cook направляется в Черное море (ФОТО)
 
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Эсминец Соединенных Штатов Америки Donald Cook направляется в акваторию Черного моря

Корабли ВМС США регулярно патрулируют воды Черного моря в поддержку своих союзников и партнеров по НАТО. Об этом говорится в специальном сообщении в твиттере. Известный американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО. В сообщении командования ВМС США в Европе и Африке прикрепили флаги партнёров — Турция, Украина, Болгария, Румыния, Грузия, информирует enovosty.com/news.

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Особенность Donald Cook в том, что его главное вооружение — это крылатые ракеты типа Томагавк, которые могут нести ядерные заряды. В обычном варианте эсминец оснащен 56 ракетами, в ударном — 96 Тамагавками.

Напомним, ранее «экономические Новости» сообщали о том, что в Черное море вошел британский военный корабль поддержки. Кроме того, сообщалось о том, что по мнению известного американского генерала, бороться с аппетитами РФ в Черном море может Германия. Но для этого страны черноморской акватории должны объединиться.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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