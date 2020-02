Легендарный украинский самолет Ан-22 возвращается в небо (ВИДЕО)

Военный эксперт Дилян Малясов сообщает, что легендарный и впечатляющий украинский самолет Ан-22 возвращается в небо

Легендарный украинский самолет Ан-22, произведенный на ГП «Антонов», возвращается в небо. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

The Ukrainian-built Antonov An-22, a spectacular and legendary transport aircraft, returns to the sky. pic.twitter.com/6raRX5svMR

