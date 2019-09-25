Начало импичмента Трампа: Реакция мира на громкое событие

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Украина стала причиной начала процедуры импичмента американского президента

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. По её словам, на протяжении пары месяцев в Штатах проводились серьезные расследования в различных комитетах и судах. Всё это делалось для того, чтобы Палата представителей собрала необходимые факты и сумела рассмотреть вопрос и понять, можно ли пользоваться своими полномочиями в соответствии со статьей 1. Речь идет о конституционном праве утверждения импичмента главы государства, информирует enovosty.com/news.

По словам спикера Палаты представителей, своими действиями президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продемонстрировал факт нарушения присяги и предательства нацибезопасности свей страны. Всё это демократы назвали предательством принципа целостности американских выборов.

Логично, что столь громкая новость вызвала бурные обсуждения во всем мире. В частности, сам глава Белого дома, заявил, что сейчас речь идёт об «охоте на ведьм», так как пока что никто даже не видел полную стеннограмму скандального разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В свою очередь, бывшая соперница Дональда Трампа на выборах президента, уже поддержала импичмент. Вместе с тем, она отметила, что это решение ей далось очень непросто, так как речь идет о чрезвычайной ситуации. По ее словам, это «чрезвычайная ситуация».

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В Украине, которая оказалась вовлечена в скандальную ситуацию, уже начали активно комментировать возможный импичмент Трампу. В частности, блогер Антон Ходза детальнее рассказал о самой Нэнси Пелоси, которой уже доводилось иметь дело с Украиной.