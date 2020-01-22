Посольство США жестко обратилось к РФ из-за Украины

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День Соборности: сегодня Украина отмечает большой праздник и принимает поздравления от партнёров

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине в День Соборности призвало Российскую Федерацию уважать суверенитет Украины. Такое сообщение сегодня, 22 января, появилось в твиттете дипведомтсва. В сообщении подчёркивается, что России необходимо проявить уважение к международно признанным границам Украинского государства. В том числе речь идёт и о Крыме с Донбассом. В поздравительном сообщении американцы вспомнили и о территориальных водах, информирует enovosty.com/news.

On Ukrainian Unity Day, we call on Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea and the Donbas, extending to its territorial waters.https://t.co/uAWBWGaTVT — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2020

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Отметим, сегодня, 22 января украинцы отмечает День Соборности, который приурочен к Акту воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году. На честь этого праздника украинцы, традиционно, берутся за руки, символизируя целостность и единство нашего народа. Сегодня в столице украинцы уже соединили берега Днепра живой цепью.

«Живий ланцюг» у Києві до Дня соборності Фото: Громадське радіо pic.twitter.com/6WE1pbXd6b — Громадське радіо (@HromadskeRadio) January 22, 2020

В этом году исполнился 101 год со дня воссоединения частей нашей страны.