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Посольство США жестко обратилось к РФ из-за Украины

Главная » Последние новости » Политические новости » Посольство США жестко обратилось к РФ из-за Украины
 
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День Соборности: сегодня Украина отмечает большой праздник и принимает поздравления от партнёров

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине в День Соборности призвало Российскую Федерацию уважать суверенитет Украины. Такое сообщение сегодня, 22 января, появилось в твиттете дипведомтсва. В сообщении подчёркивается, что России необходимо проявить уважение к международно признанным границам Украинского государства. В том числе речь идёт и о Крыме с Донбассом. В поздравительном сообщении американцы вспомнили и о территориальных водах, информирует enovosty.com/news.

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Отметим, сегодня, 22 января украинцы отмечает День Соборности, который приурочен к Акту воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году. На честь этого праздника украинцы, традиционно, берутся за руки, символизируя целостность и единство нашего народа. Сегодня в столице украинцы уже соединили берега Днепра живой цепью.

В этом году исполнился 101 год со дня воссоединения частей нашей страны.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 559

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