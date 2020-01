Посольство США жестко обратилось к РФ из-за Украины

День Соборности: сегодня Украина отмечает большой праздник и принимает поздравления от партнёров

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине в День Соборности призвало Российскую Федерацию уважать суверенитет Украины. Такое сообщение сегодня, 22 января, появилось в твиттете дипведомтсва. В сообщении подчёркивается, что России необходимо проявить уважение к международно признанным границам Украинского государства. В том числе речь идёт и о Крыме с Донбассом. В поздравительном сообщении американцы вспомнили и о территориальных водах, информирует enovosty.com/news.

On Ukrainian Unity Day, we call on Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea and the Donbas, extending to its territorial waters.https://t.co/uAWBWGaTVT

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2020