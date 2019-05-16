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Цель Вакарчука — стать Зеленским Западной Украины, — мнение

Главная » Последние новости » Политические новости » Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
 
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Святослав Вакарчук заявил о создании партии и поход в Раду

Сегодня, 16 мая, известный музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии «Голос» и о своем намерении баллотироваться в ВРУ на осенних выборах. «Мы партия «Голос» идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения», — заявил он в столице, информирует enovosty.com/news.

Цель Вакарчука — стать Зеленским Западной Украины, — мнение

Денис Рибачок

Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» заявил о том, что Святослав Вакарчук, как и Владимир Зеленский будет работать на нише новых лиц:

«По последним данным социологической группы «Рейтинг», партию Вакарчука готовы поддержать только 0,9% избирателей, чего явно недостаточно для того, чтобы претендовать на попадание в парламент. Но этот опрос проводился до того как музыкант официально анонсировал создание партии «Голос», поэтому надо учитывать, что будет определенная погрешность в этих данных, и поддержка будет выше. Впрочем, основной момент славы Вакарчука должен был быть на президентских выборах. Граждане ожидали, что Вакарчук захочет стать президентом и готовы были его поддержать. Ключевой момент был упущен, и теперь Святослав Вакарчук пытается отыграться на парламентских выборах. Часть граждан все же могла разочароваться и не увидеть в нем достаточно сильного политика, который бы соответствовал их интересам», — отметил политический эксперт.

Денис Рыбачок считает, что основная цель Вакарчука — стать Зеленским Западной Украины: «Это должно быть новое лицо, которое не связано со старыми политиками, чем и объясняется набор в команду. Это профессионалы, которые, возможно, малоизвестны, но в большинстве — это люди, которых не связывают с действующей властью, старыми элитами. Это запрос на обновление. Но поскольку Зеленский уже и так работает в этой нише и уже ассоциируется у украинцев с новой кровью в политике, то Вакарчук хотел бы стать Зеленским, но на Западной Украине. Он будет делать акцент на вопросах украинского языка, культуры и т.д. В Украине действительно продолжается запрос на новые лица, но вопрос в том, что молния, как правило, дважды в одно место не бьет. Поэтому не факт, что Вакарчук сможет сделать на парламентских выборах то же, что на президентских сумел сделать Владимир Зеленский».

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Эксперт считает, что «Голос» станет либеральной партией, которая будет делать акцент на таких вопросах, как права человека: «Вряд ли Вакарчук будет двигаться в направлении какого-то социализма, будет предлагать какую-то левую идеологию. Сейчас он распространяет достаточно общие лозунги — «Украина без олигархов или «Закон один для всех». Фактически, это те вещи, которые говорит каждый украинский политик, поэтому здесь пока нет какой-то новизны. Новизна будет за счет того, что сам Вакарчук — это новое лицо в украинской политике», — считает аналитик.

Денис Рыбачок задается вопросом, откуда будет браться финансовый ресурс для партии: «Трудно представить, что сам Святослав Вакарчук будет финансировать политическую партию, так как это огромная сумма, это миллионы долларов. Публично сказано, что с олигархами партия не будет связана, и деньги будут браться от простых украинцев. Вопрос в том, готовы ли простые украинцы отдавать деньги? Любая социология показывает, что абсолютное большинство граждан не готовы финансировать политические партии. В то же время, финансовый ресурс — очень важная составляющая, так как самого статуса нового человека — мало. Медиа-ресурс Вакарчука, в отличие от Зеленского, пока совсем не заметен», — считает политический эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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